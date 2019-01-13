Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4731 от 14.01.2019 под заголовком: «Победа» вошла в пятерку

Лоукостер «Победа» стал четвертым по величине авиаперевозчиком в России

В конце года компания обогнала по перевозкам пассажиров «Уральские авиалинии» и Utair. Больше нее возят лишь другие компании группы «Аэрофлот» и S7
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«Аэрофлот» запустил своей лоукостер в декабре 2014 г., в 2015 г. «Победа» вышла на 7-е место по перевозкам пассажиров среди российских авиакомпаний, в 2016 г. – на шестое. Но пробиться в топ-5 «Победа» долго не могла – слишком велико было отставание от «Уральских авиалиний» и Utair.

В этом году флот «Победы» вырос на рекордные для нее восемь судов – до 24 Boeing 737-800. Уже в октябре лоукостер перевез больше пассажиров, чем Utair. А в ноябре обогнал и «Уральские авиалинии», следует из данных Росавиации. В декабре преимущество «Победы» выросло еще больше, свидетельствуют представленные «Ведомостям» данные этих трех авиакомпаний. Больше пассажиров, чем «Победа», теперь возят только ее материнская авиакомпания «Аэрофлот», авиакомпания «Сибирь» (летает под брендом S7 Airlines, входит в S7 Group супругов Филевых) и другая «дочка» «Аэрофлота» – авиакомпания «Россия».

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