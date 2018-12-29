«Победа» пожаловалась на массовую задержку рейсов во «Внуково»

Часть рейсов задержана, а часть вылетела позже, чем должна была согласно расписанию Андрей Гордеев / Ведомости

Рейсы «Победы» в субботу, 29 декабря, массово задерживаются в московском аэропорту «Внуково», сообщил «Ведомостям» представитель авиакомпании. По его словам, причина — претензии пограничников к процедуре посадки пассажиров. «Ведомости» ожидают комментариев представителя «Внуково».

По словам представителя «Победы», задержаны вылеты «абсолютно всех» международных рейсов перевозчика. Пограничники объясняют свои действия тем, что посадка пассажиров из терминала в автобусы начинается раньше прибытия экипажа на борт, пояснил собеседник агентства. «Хотя никаких законодательных требований к наличию экипажа на борту для начала процесса посадки не существует», — уточнил он. Действия пограничной службы представитель «Победы» назвал незаконными.

Он добавил, что «Победа» летает из «Внуково» по согласованным графикам обслуживания в 30 и 25 минут. По его словам, для соблюдения этих графиков посадка в автобусы начинается для пассажиров примерно в то же время, когда экипаж отправляется от здания терминала к самолету. Компания работает в таком режиме около трех лет. «Никаких незаконных требований от пограничной службы ранее не поступало», — подчеркнул собеседник «Ведомостей». Представитель «Победы» добавил, что авиакомпания планирует взыскать через суд все расходы, связанные с задержкой рейсов.

Согласно онлайн-табло на сайте «Внуково» и на сайте авиакомпании, часть рейсов перевозчика задержана, а часть вылетела позже, чем должна была согласно расписанию. Представитель «Победы» сказал «Ведомостям», что задержка рейсов составляет до одного часа. В то же время из онлайн-табло следует, что, например, рейс «Победы» Москва — Кельн был задержан больше, чем на полтора часа.

Источник в авиакомпании рассказал «Ведомостям», что действия пограничников могли стать ответом руководства погранслужбы аэропорта на отказ «Победы» отправить «в любую страну гражданина Бенина, который вылетел 26 декабря рейсом DP837 из Москвы в Стамбул, но не был допущен на территорию Турции и депортирован обратно в Россию». «При этом в нарушение Международной конвенции ИКАО погранслужбой «Внуково» он не был пропущен обратно территорию РФ», — уточнил собеседник.

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