Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4733 от 16.01.2019 под заголовком: «Северсталь» везет трубы в Европу

«Северсталь» начала поставки труб в Европу

Ее продукция будет использоваться для строительства газопровода Польша – Словакия
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Ижорский трубный завод «Северстали» поставит 11 000 т труб большого диаметра для газопровода-интерконнектора Польша – Словакия, который станет частью европейского газового коридора Север – Юг, сообщила «Северсталь». Первые партии продукции уже направлены заказчику – словацкой Eustream. Поставка всех труб по контракту завершится в I квартале 2019 г.

Поставка труб будет осуществляться автомобильным, морским и железнодорожным транспортом, отмечает компания.

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