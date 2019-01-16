Статья опубликована в № 4733 от 16.01.2019 под заголовком: «Северсталь» везет трубы в Европу
«Северсталь» начала поставки труб в Европу
Ее продукция будет использоваться для строительства газопровода Польша – Словакия
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Сейчас стоимость 1 т трубы большого диаметра составляет примерно $1000
Петр Ковалев/ТАСС
Ижорский трубный завод «Северстали» поставит 11 000 т труб большого диаметра для газопровода-интерконнектора Польша – Словакия, который станет частью европейского газового коридора Север – Юг, сообщила «Северсталь». Первые партии продукции уже направлены заказчику – словацкой Eustream. Поставка всех труб по контракту завершится в I квартале 2019 г.
Поставка труб будет осуществляться автомобильным, морским и железнодорожным транспортом, отмечает компания.
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