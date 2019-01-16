Взрывные работы на реке Бурее начнутся на следующей неделе

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Вся операция с арендой машин и вывозкой грунта может стоить от 2 млрд до 3 млрд руб. МЧС РФ

Военные начнут взрывать завал на реке Бурее ориентировочно 22 января, сообщила в среду, 16 января, пресс-служба правительства Хабаровского края. Источник «Ведомостей» в Минобороны подтвердил, что взрывные работы планируется начать после 20 января, точная дата будет ясна позднее.

Река, питающая Бурейскую ГЭС (принадлежит «Русгидро»), была перекрыта оползнем 11 декабря примерно в 120 км от электростанции. Сейчас Бурейская ГЭС работает за счет запасов, накопленных в водохранилище.