Бизнес / ТЭК

Взрывные работы на реке Бурее начнутся на следующей неделе

Река, питающая ГЭС «Русгидро», была перекрыта оползнем месяц назад
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Военные начнут взрывать завал на реке Бурее ориентировочно 22 января, сообщила в среду, 16 января, пресс-служба правительства Хабаровского края. Источник «Ведомостей» в Минобороны подтвердил, что взрывные работы планируется начать после 20 января, точная дата будет ясна позднее.

Река, питающая Бурейскую ГЭС (принадлежит «Русгидро»), была перекрыта оползнем 11 декабря примерно в 120 км от электростанции. Сейчас Бурейская ГЭС работает за счет запасов, накопленных в водохранилище.

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