Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4742 от 29.01.2019 под заголовком: Краба атаковали с телеэкранов

Рыболовы попросят у правительства защиты от атак центральных телеканалов

Материалы о незаконной добыче краба – спланированная кампания, считает отрасль
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Общественный совет при Росрыболовстве намерен попросить правительство рассмотреть вопрос об эффективности исполнения чиновниками указа президента в сфере пограничной политики и распределения квот на добычу водных ресурсов. Кроме того, он хочет, чтобы Счетная палата проанализировала эффективность работы чиновников, контролирующих рыболовство, и оценила ущерб бюджету от их бездействия. Соответствующее решение принято по итогам заседания 28 января; в общественный совет входят представители отраслевых ассоциаций, союзов, рыбодобывающих компаний.

Поводом для этих обращений стали сюжеты, вышедшие на центральных телеканалах – «Первый канал», «Россия-24», «Россия-1», НТВ, РЕН ТВ – в конце прошлого и начале этого года. Сохранность водных биоресурсов в России недостаточно контролируется государством, утверждалось в них: в отрасли царит криминал, а один из самых ценных ресурсов – краб -  нелегально вывозится за границу, включая Южную Корею и Японию. Версию о том, что краба незаконно добывают и переправляют за границу, в сюжетах подтверждал сотрудник пограничного управления ФСБ по Сахалинской области (получить комментарии его представителя не удалось). При этом, по мнению журналистов и опрошенных ими экспертов, компании – владельцы квот на добычу краба недостаточно инвестируют в обновление промыслового флота, хотя квоты они получили в 2008 г. по историческому принципу (т. е. с учетом истории рыбного промысла каждой из них за предыдущий период). А три года назад президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о рыболовстве: они предусматривали сохранение исторического принципа распределения квот и продлевали сроки, на которые они предоставляются, до 15 лет.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
alex9
15:04 29.01.2019
Общественный совет при Росрыболовстве намерен попросить правительство рассмотреть вопрос об эффективности исполнения чиновниками указа президента в сфере пограничной политики и распределения квот на добычу водных ресурсов. Кроме того, он хочет, чтобы Счетная палата проанализировала эффективность работы чиновников, контролирующих рыболовство, и оценила ущерб бюджету от их бездействия. А вообще давно пора разобраться,что имеет государство, не чиновники, от разбазаривания этих ресурсов, если эту тему уже подняли центральные СМИ.
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике