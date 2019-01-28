Рыболовы попросят у правительства защиты от атак центральных телеканалов

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Рыбодобытчики попросят правительство и Счетную палату помочь отразить атаку на отрасль со стороны центральных телеканалов Юрий Смитюк / ТАСС

Общественный совет при Росрыболовстве намерен попросить правительство рассмотреть вопрос об эффективности исполнения чиновниками указа президента в сфере пограничной политики и распределения квот на добычу водных ресурсов. Кроме того, он хочет, чтобы Счетная палата проанализировала эффективность работы чиновников, контролирующих рыболовство, и оценила ущерб бюджету от их бездействия. Соответствующее решение принято по итогам заседания 28 января; в общественный совет входят представители отраслевых ассоциаций, союзов, рыбодобывающих компаний.

Поводом для этих обращений стали сюжеты, вышедшие на центральных телеканалах – «Первый канал», «Россия-24», «Россия-1», НТВ, РЕН ТВ – в конце прошлого и начале этого года. Сохранность водных биоресурсов в России недостаточно контролируется государством, утверждалось в них: в отрасли царит криминал, а один из самых ценных ресурсов – краб - нелегально вывозится за границу, включая Южную Корею и Японию. Версию о том, что краба незаконно добывают и переправляют за границу, в сюжетах подтверждал сотрудник пограничного управления ФСБ по Сахалинской области (получить комментарии его представителя не удалось). При этом, по мнению журналистов и опрошенных ими экспертов, компании – владельцы квот на добычу краба недостаточно инвестируют в обновление промыслового флота, хотя квоты они получили в 2008 г. по историческому принципу (т. е. с учетом истории рыбного промысла каждой из них за предыдущий период). А три года назад президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о рыболовстве: они предусматривали сохранение исторического принципа распределения квот и продлевали сроки, на которые они предоставляются, до 15 лет.