Бизнес / Промышленность

Рыбаки просят отменить крабовые аукционы

Правительство не изменит решение, настаивают профильные чиновники
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Президент Тихоокеанской инвестиционной группы Сергей Дарькин на Восточном экономическом форуме предложил не вводить аукционы на добычу крабов. «От отмены исторического принципа [распределения квот на вылов краба] теряют рыбаки, капитализация компаний упала. Может, оставить тренд на рост рынка на 10% и ничего не менять?» – сказал он.

Десятилетние квоты на вылов утверждены в 2008 г., они учитывают историю промысла предыдущего периода. В ноябре 2017 г. стало известно о письме президенту России Владимиру Путину с предложением заменить исторический принцип аукционами. Отправитель не был указан, но участники рынка связывали его с Русской рыбопромышленной компанией Глеба Франка (ему принадлежит 89,95% долей в компании, согласно ЕГРЮЛ). Франк – зять миллиардера Геннадия Тимченко. Русская рыбопромышленная компания вышла на этот рынок сравнительно недавно, потратив в мае 2017 г. на крабовые квоты рекордные 10 млрд руб.

В итоге в конце августа премьер-министр Дмитрий Медведев поручил выставлять на аукционы 50% квот, ранее распределявшихся по историческому принципу. Это должно произойти в 2018–2019 гг. Распределением квот будут заниматься Федеральная антимонопольная служба, Минсельхоз и Росрыболовство.

Добытчики краба, однако, выступают против аукционов. «Сегодня мы делаем шаг вперед и два шага назад. Шаг вперед – инвестиции в отрасль, два шага назад – это аукционы», – заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев. По его словам, это дорога в трясину, а принятые правительством решения переключат «возможности бизнеса в плоскость выживания». Его мнение разделяют и коллеги. «Мы берем здоровый организм, отрубаем ему ноги и руки и говорим – развивайся», – возмущен президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. «Мы не знаем, что делать», – разводит руками председатель совета директоров УК «Дальневосточный рыбак» Алексей Байгужин.

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