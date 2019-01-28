Как будет устроено управление в En+ после утраты Дерипаской контроля над компанией

У независимых трасти может оказаться до трети голосов в компании, еще 10% получит Glencore

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У Дерипаски остался лишь блокирующий пакет в En+ Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В ночь с 27 на 28 января Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США объявило о снятии санкций с En+ и принадлежащих ей второго по величине в мире производителя алюминия UC Rusal и владельца крупных сибирских ГЭС «Евросибэнерго».

Что произошло

6 апреля 2018 г. минфин США ввел санкции против 24 россиян – бизнесменов и высокопоставленных чиновников – и 15 компаний. Самым пострадавшим стал Олег Дерипаска. В списках оказался он сам и восемь его компаний. Включение в санкционный список предполагало запрет для американских граждан на работу с его фигурантами, а резиденты других стран сами рисковали попасть под вторичные санкции за существенные операции в пользу компаний из списка. В результате многие зарубежные компании одна за другой стали отказываться от сотрудничества с UC Rusal.

Но в итоге санкции против самых крупных компаний Дерипаски – En+, UC Rusal, «Евросибэнерго» и группы ГАЗ – неоднократно переносились и так и не вступили в силу. 19 декабря были объявлены условия, на которых минфин США готов снять санкции с первых трех. Ключевое – Дерипаска должен отказаться от контроля над этими компаниями. В сообщении минфина США, посвященном снятию санкций с En+, UC Rusal, «Евросибэнерго», отмечается, что все три компании выполнили условия соглашения: доля Дерипаски сократилась ниже контрольной, а советы директоров стали преимущественно независимыми – в них вошли граждане США и Евросоюза, не связанные деловыми или личными отношениями с бизнесменом. Сам бизнесмен продолжит находиться под санкциями.