Как будет устроено управление в En+ после утраты Дерипаской контроля над компанией
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В ночь с 27 на 28 января Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США объявило о снятии санкций с En+ и принадлежащих ей второго по величине в мире производителя алюминия UC Rusal и владельца крупных сибирских ГЭС «Евросибэнерго».
Что произошло
6 апреля 2018 г. минфин США ввел санкции против 24 россиян – бизнесменов и высокопоставленных чиновников – и 15 компаний. Самым пострадавшим стал Олег Дерипаска. В списках оказался он сам и восемь его компаний. Включение в санкционный список предполагало запрет для американских граждан на работу с его фигурантами, а резиденты других стран сами рисковали попасть под вторичные санкции за существенные операции в пользу компаний из списка. В результате многие зарубежные компании одна за другой стали отказываться от сотрудничества с UC Rusal.
Но в итоге санкции против самых крупных компаний Дерипаски – En+, UC Rusal, «Евросибэнерго» и группы ГАЗ – неоднократно переносились и так и не вступили в силу. 19 декабря были объявлены условия, на которых минфин США готов снять санкции с первых трех. Ключевое – Дерипаска должен отказаться от контроля над этими компаниями. В сообщении минфина США, посвященном снятию санкций с En+, UC Rusal, «Евросибэнерго», отмечается, что все три компании выполнили условия соглашения: доля Дерипаски сократилась ниже контрольной, а советы директоров стали преимущественно независимыми – в них вошли граждане США и Евросоюза, не связанные деловыми или личными отношениями с бизнесменом. Сам бизнесмен продолжит находиться под санкциями.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}