Германия защищает «Северный поток – 2» от Еврокомиссии

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Строительство «Северного потока – 2» идет своим чередом, «Газпром» пока не отвлекается на бюрократические упражнения ЕС Aксель Шмидт / Nord Stream 2

Страны ЕС предоставили письменные комментарии к третьей ревизии поправок в Газовую директиву (2009/73/EC). Наиболее существенные претензии высказали Нидерланды и Германия («Ведомости» ознакомились с документами, их подлинность подтвердили европейский чиновник и человек, близкий к европейской энергетической компании). Германия не возражает против регулирования инфраструктуры, соединяющей ЕС с третьими странами, но не готова принять нынешнюю версию законопроекта. «Мы отклоняем предложенные Еврокомиссией поправки, изложенные в третьей ревизии, которые, если осмыслить до логического конца, направлены на регулирование только одного инфраструктурного проекта, а для других предусматривают варианты исключений», – говорится в германском документе.

С января 2019 г. пост председателя Совета Евросоюза перешел от Австрии к Румынии. Министр энергетики Румынии Антон Антон сообщил, что одним из приоритетов на время председательства Румынии в ЕС станет принятие поправок в Газовую директиву.