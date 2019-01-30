Нефтяникам придется заплатить государству 10 млрд рублей за продажу бензина в России

Но эти расходы им компенсируют при продаже дизельного топлива так, что компании останутся в плюсе

В январе производители бензина будут вынуждены заплатить в бюджет по 3600 руб. за каждую проданную на внутреннем рынке тонну автобензина Евгений Разумный / Ведомости

В январе внутренние цены на бензин были выше экспортных, поэтому производители будут вынуждены заплатить в бюджет за продажу топлива на внутреннем рынке, подсчитали эксперты Vygon Consulting. С каждой тонны Аи-92 и Аи-95 помимо налогов выходит по 3600 руб., подсчитал по просьбе «Ведомостей» аналитик Vygon Consulting Евгений Тыртов. Суммарно выплаты могут составить 10 млрд руб. Сумму выплат представитель Минэнерго комментировать отказался, но признал, что с продаж автомобильного бензина в январе переработчикам придется доплатить в бюджет.

Такая ситуация сложилась из-за правил налогового маневра, которые начали действовать с этого года. Они предусматривают расчеты между нефтяниками и бюджетом в зависимости от экспортного паритета. Если экспортная оптовая цена на бензин выше, чем на внутреннем рынке, правительство будет компенсировать производителям 60% разницы между экспортными ценами и фиксированной ценой 50 400 руб. за 1 т бензина. Если наоборот, платят нефтяники.

Экспортный паритет снизился в конце декабря вслед за падением цен на нефть и нефтепродукты. Так, в среднем в январе при продаже бензина Аи-92 на экспорт без учета транспортных расходов и пошлин можно было получить 46 330 руб. за 1 т. Это в среднем на 4200 руб. ниже цены отсечения, установленной по условиям налогового маневра.

«Эффект не является неожиданным», – комментирует представитель Минэнерго. «Мы просчитывали разные варианты в широком диапазоне макропараметров, такой эффект прогнозировался», – говорит он. «Мы всегда отмечали особенность работы механизма компенсации: существует эффект перегиба в эффективности работы этого механизма при средних ценах на нефть, – продолжает представитель Минэнерго. – Минэнерго России ведет мониторинг работы механизма и будет выходить с предложениями о корректировке механизма при необходимости».

Но «сейчас говорить о дополнительных мерах или пересмотре принятых решений преждевременно», уточняет представитель курирующего ТЭК вице-премьера Дмитрия Козака: «Отслеживаем ситуацию, как работает маневр, первые точные результаты будут в конце февраля».

По дизельному топливу ситуация обратная: из бюджета нефтепереработчики по новым правилам должны будут получить около 4200 руб. за 1 т, в сумме это составит около 10,5 млрд руб., указывает Тыртов. Таким образом, общий баланс – 500 млн руб. – окажется в пользу нефтяников.

Участники топливного рынка не понимают, как должен работать механизм, жалуется один из собеседников, занимающийся продажей топлива на сети АЗС. Предполагается, что у вице-премьера Козака еще будут совещания по отладке механизмов налогового маневра.

«Несмотря на то что только по январю слишком рано делать выводы, ситуация может усугубиться при падении цен на нефть и, соответственно, стоимости топлива. Механизм компенсации в таком случае может увеличить убыток производителей топлив. В минус может сыграть и формула по дизельному топливу, тогда налоги возрастут существенно», предостерегает аналитик «Атона» Александр Корнилов. Он считает, что закон о завершении налогового маневра еще не был опробован на практике и о его эффективности можно будет судить ближе к концу года.

Представители «Роснефти», «Лукойла», «Татнефти», «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» не ответили на вопросы «Ведомостей».

Исправленная версия. В предпоследнем абзаце уточнена цитата Александра Корнилова.