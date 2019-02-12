Статья опубликована в № 4753 от 13.02.2019 под заголовком: Сокращение добычи в пожарном порядке
«Роснефть» снизила добычу на крупнейшем месторождении
В январе «дочка» госкомпании – «РН-Юганскнефтегаз» – добывала на 11 300 баррелей нефти в сутки меньше, чем в декабре
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Пожар на Приобском месторождении в начале января был ликвидирован менее чем за сутки
ТАСС
Производство нефти крупнейшей «дочкой» «Роснефти» – «РН-Юганскнефтегазом», – разрабатывающей Приобское месторождение, снизилось в январе на 0,8%. Это случилось из-за пожара, пишут эксперты ОПЕК в отчете за январь.
5 января из-за разгерметизации произошло возгорание нефтепродуктов на территории производственной площадки узла подготовки нефти Приобского месторождения, рассказывал в начале года представитель «РН-Юганскнефтегаза». Пожар был локализован и полностью потушен 6 января в 16.00 мск, отмечал он. Размер ущерба «Роснефть» не раскрывала, насколько снизится добыча из-за пожара, представитель компании тоже не говорил.
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