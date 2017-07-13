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Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: «Роснефть» купит последнее у государства

Государство продало последнее крупное месторождение нефти

Его купит «Роснефть» по цене почти в 3 раза дороже стартовой

Вчера, 12 июля, состоялся аукцион на право разработки Эргинского нефтяного месторождения. Аукцион выиграла «Роснефть», предложившая за лицензию 20,7 млрд руб., сообщил министр природных ресурсов Сергей Донской.

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