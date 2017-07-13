Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: «Роснефть» купит последнее у государства
Государство продало последнее крупное месторождение нефти
Его купит «Роснефть» по цене почти в 3 раза дороже стартовой
- Галина Старинская
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«Роснефть» купит у государства последнее из оставшихся у него крупных месторождений нефти
Е. Разумный / Ведомости
Вчера, 12 июля, состоялся аукцион на право разработки Эргинского нефтяного месторождения. Аукцион выиграла «Роснефть», предложившая за лицензию 20,7 млрд руб., сообщил министр природных ресурсов Сергей Донской.
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