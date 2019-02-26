Статья опубликована в № 4763 от 27.02.2019 под заголовком: Самолет МС-21 стартует с российским двигателем

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Первый серийный самолет МС-21 будет собран с российским двигателем Иркут

«Стоит задача завершить сертификацию самолета МС-21 в 2020 г., а с 2021 г. – выйти на его серийное производство. Думаю, что все это посильно», – заявил вице-премьер Юрий Борисов во время посещения Иркутского авиазавода во вторник, 26 февраля. Его слова приводит пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в которую входит производитель МС-21 – корпорация «Иркут».

Еще в прошлом году начать поставку авиакомпаниям этого российского лайнера предполагалось в начале 2020 г. В январе ОАК заявила, что начало поставок сдвигается на середину 2020 г. из-за американских санкций: США в сентябре 2018 г. внесли в санкционный список компанию «Аэрокомпозит», которая производит для МС-21 инновационное композитное крыло, в результате американское подразделение бельгийской Solvay отказалось поставлять ей композитное сырье. ОАК сообщала, что программе в целом это не угрожает, так как поставщики сырья будут найдены среди российских компаний.