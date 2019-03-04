Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4767 от 05.03.2019 под заголовком: «Домодедово» не может занимать

Аэропорт «Домодедово» просит держателей евробондов смягчить ковенанты

Без этого невозможны новые займы

Компания DME Airport попросила держателей своих евробондов (два выпуска на $650 млн в сумме, оба сроком на пять лет) разрешить увеличить предельный размер чистого долга с 3 до 4 EBITDA, говорится в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже. DME Airport принадлежит кипрской DME ltd, головной компании всех бизнесов аэропорта «Домодедово».

Соотношение чистый долг / EBITDA серьезно ухудшилось из-за девальвации рубля в 2018 г., объясняет просьбу компания: в начале года доллар стоил 57 руб., к концу года – почти 70 руб. В результате, по оценке эмитента, в конце года размер чистого долга группы превышал 3 EBITDA. На середину 2018 г. чистый долг аэропорта составлял 70 млрд руб., что равнялось 3,09 EBITDA, отчетность за весь год еще не опубликована.

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