Продажи автомобилей в России упали впервые за два года

Андрей Гордеев / Ведомости

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в феврале 2019 г. сократились на 3,6% год к году до 128 406 автомобилей, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Это произошло впервые за два года – с марта 2017 г. российский авторынок непрерывно рос. «Потребительская уверенность снижается несколько месяцев, поэтому переход в область отрицательных значений не является полностью неожиданным», – процитирован в сообщении председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. При этом перспектива рынка по-прежнему «не выглядит слишком обнадеживающей», полагает он. Это происходит потому, что недавно анонсированные правительством меры поддержки продаж автомобилей, например для молодых семей, слишком ограниченны в объеме, чтобы произвести фундаментальные изменения. На программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» с марта этого года выделяется 3 млрд руб., что втрое меньше прежних размеров поддержки, а порог стоимости машин, которые могут участвовать в программе, установлен в пределах 1 млн руб.

Ранее Шрайбер не исключал падения продаж и в январе из-за увеличения НДС в России до 20% с начала 2019 г. и возможного ужесточения санкций США. Все это создает «существенные риски и неопределенности на [российском автомобильном] рынке, в особенности в I квартале», объяснял он. Стоимость новых машин с 1 января выросла на 2–5% практически у всех брендов, поэтому покупатели старались купить автомобили заранее – в ноябре – декабре 2018 г., напоминает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. Крупнейший производитель легковых автомобилей в России, «АвтоВАЗ», по его данным, например, поднял цены на 2,5–3%.

Однако несмотря на подорожание автомобилей рынок в январе совсем немного – на 0,6% – но вырос. В январе на складах дилеров оставались запасы прошлогодних автомобилей, а многие импортеры запускали программы поддержки, которые смягчили спад, указывает директор по развитию автодилера «Рольф» Владимир Мирошников, а часть автомобилей, законтрактованных в декабре, дилеры передали покупателям уже в январе. «В феврале же эти ресурсы были исчерпаны, и рынок упал», – резюмирует он. Разница в показателях между январем (+0,6%) и февралем (-3,6%) на самом деле не так велика, передал «Ведомостям» Шрайбер. Тем не менее, по его мнению, направленный сдвиг с положительного на отрицательный является значительным для участников рынка, особенно после столь длительного периода роста.

В ближайшие месяцы динамика авторынка будет варьироваться от отрицательной (до -10%) до незначительного роста (+5%), прогнозирует председатель правления АГ «Авилон» Андрей Павлович, февральское падение продаж напрямую связано с повышением НДС, людям необходимо привыкнуть к новым ценам, связанным с увеличившейся налоговой ставкой.

По мнению Мосеева, в марте рост рынка вряд ли возобновится – бюджет у программ льготного автокредитования небольшой. Не ждут роста продаж и в ГК «Автоспеццентр». «В феврале – марте в продажу поступят автомобили 2019 модельного года, они стоят дороже, покупательской активности не будет», – поясняет руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «Автоспеццентр» Александр Захаров. Мосеев прогнозирует падение рынка и по итогам полугодия, а во втором полугодии допускает рост. «Возможно, вернутся правительственные программы поддержки автобизнеса, например субсидирования кредитных ставок», – надеется он.

По итогам всего 2019 года АЕБ рассчитывает, что рынок вырастет на 3,6% до 1,87 млн шт. В последние два года продажи новых автомобилей в России росли двузначными темпами: в 2017 г. – на 11,9%, в 2018 г. – на 12,8%.