Продажи «Ашана» в России упали после отказа сети работать как дискаунтер

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«Ашан» в России решил перейти на новую коммерческую модель в прошлом году и начал обновлять магазины Евгений Разумный / Ведомости

После отказа «Ашана» работать в формате дискаунтера выручка ритейлера в России упала в 2018 г., сообщила головная компания Auchan Retail. Французский ритейлер не раскрывает продажи в деньгах и их динамику на отдельных рынках, в том числе и в России. Ранее аналитики Infoline оценивали, что выручка «Ашана» в России за 2018 г. упала на 8,5% до 306,4 млрд руб. Теперь компания занимает 4-е место по выручке после X5 Retail Group, «Магнита» и «Ленты». По размеру выручки французскую сеть «Ашан» практически догнали специализирующиеся на продаже алкоголя магазины «Красное и белое», отмечают аналитики Infoline: по их данным, оборот «Красного и белого» за 2018 г. вырос на 40% до 301 млрд руб.

За 2018 г. «Ашан ритейл Россия» закрыл 11 магазинов – это магазины у дома и косметические магазины, уточнил представитель компании. От других комментариев он отказался.