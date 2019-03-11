Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4771 от 12.03.2019 под заголовком: «Ашан» уценился в России

Продажи «Ашана» в России упали после отказа сети работать как дискаунтер

На его французский бизнес негативно повлияли протесты «желтых жилетов»

После отказа «Ашана» работать в формате дискаунтера выручка ритейлера в России упала в 2018 г., сообщила головная компания Auchan Retail. Французский ритейлер не раскрывает продажи в деньгах и их динамику на отдельных рынках, в том числе и в России. Ранее аналитики Infoline оценивали, что выручка «Ашана» в России за 2018 г. упала на 8,5% до 306,4 млрд руб. Теперь компания занимает 4-е место по выручке после X5 Retail Group, «Магнита» и «Ленты». По размеру выручки французскую сеть «Ашан» практически догнали специализирующиеся на продаже алкоголя магазины «Красное и белое», отмечают аналитики Infoline: по их данным, оборот «Красного и белого» за 2018 г. вырос на 40% до 301 млрд руб.

За 2018 г. «Ашан ритейл Россия» закрыл 11 магазинов – это магазины у дома и косметические магазины, уточнил представитель компании. От других комментариев он отказался.

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Комментарии
kboyko
06:39 12.03.2019
Мне жаль Ашан! Падение выручки началось в 2016 и совпало с началом «трансформации», которую затеяла вновь назначения дирекция. С тех пор компания потеряла 20% клиентов. Company driven by fear, tear and arrogance. В 2018 акционеры уволили президента Ашан-Ритейл во Франции, в 2019 - директора по эффективности, но остальные директора крепко «вцепились» в бедный Ашан. Сколько еще акционеры буду терпеть этот хаос и дилетанство? «Трансформация» в Ашане - это пример, как можно за 3 года полностью разрушить успешную компанию. Сколько энергии, сил было вложено в развитие за 13 лет и как бездарно этим распорядились новые директора! Жаль Ашан!
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