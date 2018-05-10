Статья опубликована в № 4563 от 10.05.2018 под заголовком: Франсуа Реми: Даже премиальный товар у нас должен быть дешевле

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Гендиректор «Ашан ритейл Россия» Франсуа Реми Андрей Гордеев / Ведомости

В последние годы основной рост российских торговых сетей обеспечивали небольшие магазины у дома – открывая по несколько магазинов в день, X5 Retail Group и «Магнит» не только стали лидерами рынка, но и заметно оторвались от конкурентов. По данным «Infoline-аналитики», пять лет назад X5 опережала «Ашан» по обороту лишь в 1,9 раза, а по окончании прошлого года уже в 3,8 раза. Кроме того, по итогам 2017 г. впервые за все время работы «Ашана» в России его оборот сократился уже второй год подряд – на 6,2% до 334,7 млрд руб. Около полугода назад «Ашан ритейл Россия» сменила гендиректора – им стал Франсуа Реми.

«Ашан» становится разнообразнее

– Сейчас, если прийти в ключевые для «Ашана» магазины, можно заметить перестройку – часть площадей закрыта, идет ремонт. Что там происходит, вы меняете формат?

– В конце августа 2017 г. я приехал в Россию. Раньше я отвечал за развитие Auchan в Люксембурге и Румынии, как вы понимаете, это разные страны, разные рынки. Опыт Румынии, развивающегося рынка, позволил мне отметить много схожих [с российским рынком] процессов. Я был членом наблюдательного совета «Ашан Россия» с 2015 г., посещал страну и мог видеть развитие российского рынка. Думаю, за последние 2–3 года ожидания российских клиентов сильно изменились. Это потребовало от нас изменения коммерческой модели.

В конце 2017 г. наша команда разработала план трансформации коммерческой модели и приступила к реализации. Ключевой блок – перезапуск форматов: у нас есть классические гипермаркеты, суперсторы «Ашан сити» (средние по площади между гипермаркетами и супермаркетами. – «Ведомости»), супермаркеты и магазины шаговой доступности. Пилотный проект реализован в четырех магазинах: в гипермаркете «Ашан Авиапарк» полностью переделан второй этаж непродовольственных товаров, в мае должен открыться суперстор «Ашан сити Капитолий» – магазин свежих продуктов. Супермаркет «Ашан Красногорск» и магазин у дома «Мой Ашан» на Бакунинской уже открылись. В компании мы их называем «Одасторы» – Audastores. Audace по-французски значит «смелый», «отважный», «оригинальный». В обновленных магазинах изменились дизайн, цветовая гамма, оборудование, ассортимент, форма сотрудников.

– Что подтолкнуло «Ашан» к переменам? Обычно вы не раскрываете выручку на российском рынке, но есть расчеты аналитиков, которые оценивали, что ваша доля на рынке за последние пару лет заметно сократилась. Учитывался ли этот факт при решении о трансформации?

– Нас не удовлетворили результаты 2017 г., мы потеряли долю рынка в России. Исходя из этой ситуации, мы сочли верным пересмотреть и преобразовать бизнес.