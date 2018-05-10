«Ашан» перестанет быть магазином дешевых товаров
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Российский «Ашан» решил сменить коммерческую модель, рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор «Ашан ритейл Россия» Франсуа Реми. Сеть позиционировалась в основном как дискаунтер с упором на дешевые товары, объяснил Реми: «У нас они называются товарами первой трети ассортимента. Задача сейчас – дать клиентам более полное предложение, особенно во второй и третьей трети ассортимента, т. е. в среднем и премиум-сегменте». «Ашан» хочет оставаться дискаунтером в глазах покупателей, уверяет Реми: «Даже если это премиальный товар, у нас он должен быть дешевле [чем у конкурентов]».
Количество товарных наименований в ассортименте «Ашана», продолжает Реми, может увеличиться на 30–40%, а сейчас в «Ашанах» обычно около 50 000 видов товаров. Так ритейлер надеется нарастить число товаров в корзине покупателя и поднять трафик – за прошлый год он сократился, ритейлер потерял долю рынка, признал Реми, но конкретные цифры назвать отказался.
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