«Ашан» перестанет быть магазином дешевых товаров

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













«Ашан» предложит покупателям более дорогие и более качественные товары Ашан

Российский «Ашан» решил сменить коммерческую модель, рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор «Ашан ритейл Россия» Франсуа Реми. Сеть позиционировалась в основном как дискаунтер с упором на дешевые товары, объяснил Реми: «У нас они называются товарами первой трети ассортимента. Задача сейчас – дать клиентам более полное предложение, особенно во второй и третьей трети ассортимента, т. е. в среднем и премиум-сегменте». «Ашан» хочет оставаться дискаунтером в глазах покупателей, уверяет Реми: «Даже если это премиальный товар, у нас он должен быть дешевле [чем у конкурентов]».

Количество товарных наименований в ассортименте «Ашана», продолжает Реми, может увеличиться на 30–40%, а сейчас в «Ашанах» обычно около 50 000 видов товаров. Так ритейлер надеется нарастить число товаров в корзине покупателя и поднять трафик – за прошлый год он сократился, ритейлер потерял долю рынка, признал Реми, но конкретные цифры назвать отказался.