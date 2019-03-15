Дерипаска обжаловал санкции США в американском суде

Евгений Разумный / Ведомости

Российский миллиардер Олег Дерипаска подал в суд в Вашингтоне иск к министерству финансов США, сообщает Financial Times. Дерипаска требует отменить санкции, введенные против него в 2018 г. Представитель Дерипаски подтвердил «Ведомостям», что бизнесмен подал жалобу на минфин США и OFAC (управление министерства, отвечающее за введение санкций). По его словам, Дерипаска просит суд не допустить использования OFAC «разрушительной силы экономических санкций без соблюдения границ правовой власти и способом, несовместимым с конституцией США».

Все претензии американских ведомств Дерипаска отвергает. Речь идет о простом правосудии, передал слова Дерипаски представитель бизнесмена.

«Презумпция невиновности – один из основных принципов американской правовой системы и явно игнорируется при применении ко мне санкций. Власти США должны следить за правопорядком, а не за отдельными лицами. Только суды могут решать, виновен человек или нет, и я считаю, что суды США достаточно объективны, чтобы поддерживать американское законодательство и конституцию», – цитирует Дерипаску его представитель.

«Я потратил 30 лет своей жизни на создание компаний, которые являются основными игроками в мировой экономике, и не позволю, чтобы эта тяжелая работа – наряду с миллионами рабочих мест и средств к существованию – была разрушена политическими интригами», – передал представитель слова бизнесмена.

Санкции США против Дерипаски

В январе 2018 г. минфин США опубликовал так называемый кремлевский доклад – список чиновников и олигархов, которых Вашингтон считает близкими к российскому руководству. В числе олигархов в списке были все фигуранты российского рейтинга миллиардеров по версии журнала Forbes, в том числе Олег Дерипаска. Его состояние издание в 2018 г. оценивало в $6,7 млрд – это 19-е место в списке богатейших российских бизнесменов. Почти за год пребывания под санкциями состояние миллиардера, по оценке Forbes, существенно сократилось – до $3,6 млрд.

Минфин США отмечал, что «кремлевский доклад» – это не список санкций и включение в него «никоим образом не должно трактоваться как наложение санкций». Но в апреле все же ввел санкции против нескольких фигурантов доклада, в том числе Дерипаски: они были включены в список Specially Designated Nationals (SDN). Фигурантам этого списка запрещен въезд в США, их активы в США блокируются, а лицам из США запрещено иметь с ними любые дела. Под эти санкции одновременно с Дерипаской попали восемь его активов. В январе 2019 г. ограничения против трех компаний – En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» – благодаря достигнутому соглашению с минфином США были отменены. Но остальные компании и сам Дерипаска остались под санкциями.

Как отмечает FT, Дерипаска в иске просит суд обязать минфин США исключить его из обоих списков.