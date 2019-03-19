Девелопер ПИК стал совладельцем сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе»

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«Кухня на районе» основана в 2018 г. и специализируется на доставке готовых блюд instagram.com/localkitchenru

100%-ная «дочка» девелопера ПИК стала крупнейшим совладельцем сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

«Кухня на районе» основана в 2018 г. и специализируется на доставке готовых блюд в течение, как правило, получаса. Сервис предлагает своего рода услуги консьержа-повара или room service, рассказал «Ведомостям» сооснователь этого проекта и Рокетбанка Алексей Колесников: «Нажав кнопку в приложении, вы за полчаса получите свежеприготовленную профессиональным поваром еду».

Сервис работает по «районному» принципу. Пока у него 10 кухонь в Москве, уточнил Колесников; радиус доставки одной кухни – около 1–1,5 км. У сервиса собственная доставка. Сейчас сделать заказ можно, находясь в центре Москвы, на Юго-Западе, Северо-Западе, Севере, Северо-Востоке столицы и нескольких других районах, по данным приложения.