Санкт-Петербург хочет заменить все автобусы электробусами

Первой в России закупать электробусы начала Москва Максим Стулов / Ведомости

Правительство Санкт-Петербурга хочет заменить все городские автобусы на электробусы, заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Сроки увеличения доли автобусов на электрической тяге будут определены после обкатки новой партии, – приводит ТАСС его слова. – В конце 2019 г. можно будет обозначить временные рамки».

Город приобрел первые 10 электробусов и зарядные станции к ним за 214 млн руб. Поставщик – группа Volgabus Алексея Бакулина. Но в отличие от тестируемых машин в Москве эти электробусы имеют запас хода 240 км и заряжаются ночью.

Первые машины запущены 19 марта по маршруту, который связывает Васильевский остров с Петроградской стороной. В ближайшей перспективе Санкт-Петербург приобретет еще 50 электробусов, сказал Беглов. Сроки новых тендеров и их условия пока не определены.

Сейчас на городских маршрутах работает около 1500 автобусов, говорится на сайте муниципального перевозчика «Пассажиравтотранс». Получается, в случае их замены на электробусы по цене первого конкурса Санкт-Петербургу потребуется более 30 млрд руб. в сегодняшних ценах.

Финансирование приобретения нового подвижного состава будет определено с учетом возможностей бюджета города, а также по результатам анализа рынка и проведения открытых конкурсных процедур, говорит представитель комитета транспорта Санкт-Петербурга. Для сравнения: доходы петербургского бюджета в 2019 г. запланированы в размере 591,8 млрд руб., расходы – 643,8 млрд руб. В январе 2019 г. Беглов говорил, что доходы города можно увеличить до 1 трлн руб. «Может быть, не в этом году, но мы это сделаем», – передавал его слова «Интерфакс».

Электробусы, поставленные группой Volgabus, были выпущены на недавно построенном заводе «Волгабас-Владимир». Его мощности – до 2500 автобусов и электробусов в год – позволяют целиком удовлетворить потребности Санкт-Петербурга, сказал «Ведомостям» Бакулин. По его словам, на предприятии изготавливаются кузова (сварка, окраска), а батареи приобретаются либо у российской компании «Лиотех», либо за рубежом, поставщик мостов – немецкая ZF Group.

Санкт-Петербург развивает и другие виды транспорта, включая троллейбусы, говорит представитель городского комитета транспорта. Например, в городе сформирована крупнейшая в России маршрутная сеть с использованием троллейбусов с увеличенным автономным ходом – иначе, электробусов с динамической подзарядкой, отмечает она. В 2017–2018 гг. «Горэлектротранс» получил 115 таких машин.

Первой в России закупать электробусы начала Москва. С 2018 г. город провел три конкурса по 100 машин каждый. В двух победил «Камаз», в третьем – группа ГАЗ. Стоимость каждого электробуса – около 33 млн руб. Ежегодно Москва собирается покупать по 300 электробусов, а после 2021 г. отказаться в их пользу от закупки дизельных автобусов. К этому времени закупки электробусов могут увеличиться до 800 шт. в год. В отличие от Санкт-Петербурга Москва покупает электробусы с ультрабыстрой зарядкой. Например, машина «Камаза» заряжается 10–20 минут, после чего способна проехать 70 км, указано в ее описании. «Электробус никогда не приезжает на подзарядку полностью разряженным. Инфраструктура спланирована так, чтобы обеспечить комфортный запас между зарядными станциями. Средняя продолжительность маршрута на круг – 25–30 км», – пояснял заместитель генерального директора «Камаза» Николай Пронин.

«Ведомости» ожидают комментариев представителей «Камаза» и ГАЗа.