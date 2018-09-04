Москва будет закупать по 800 электробусов в год
Сейчас каждый автобус на электротяге обходится городу более чем в 30 млн рублей
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Москва уже эксплуатирует несколько электробусов
Артем Геодакян/ТАСС
Москва планирует с 2021 г. закупать по 800 электробусов в год, следует из информации городского департамента транспорта. Всего к концу 2023 г. на маршруты города выйдут 1800 автобусов на электрической тяге.
Ранее мэрия заявляла, что хочет до 2021 г. ежегодно закупать по 300 электробусов (наряду с традиционными автобусами), а затем отказаться от приобретения дизельных автобусов. Сколько электробусов будут закупать после этого, до сих пор не уточнялось.
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