Бизнес / Транспорт

Москва будет закупать по 800 электробусов в год

Сейчас каждый автобус на электротяге обходится городу более чем в 30 млн рублей
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Москва планирует с 2021 г. закупать по 800 электробусов в год, следует из информации городского департамента транспорта. Всего к концу 2023 г. на маршруты города выйдут 1800 автобусов на электрической тяге.

Ранее мэрия заявляла, что хочет до 2021 г. ежегодно закупать по 300 электробусов (наряду с традиционными автобусами), а затем отказаться от приобретения дизельных автобусов. Сколько электробусов будут закупать после этого, до сих пор не уточнялось.

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