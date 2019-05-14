UC Rusal пострадала от санкций и снижения цен на алюминий

Снижением показателей компания обязана американским санкциям и падению цен на алюминий Ilya Naymushin / Reuters

UC Rusal, ранее контролировавшаяся Олегом Дерипаской, опубликовала финансовые результаты по МСФО за I квартал 2019 г. Выручка компании сократилась на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года до $2,17 млрд, скорректированная EBITDA – на 60,5% до $266 млн, чистая прибыль – на 49,8% до $273 млн. По отношению к предыдущему кварталу, октябрю – декабрю 2018 г., выручка и скорректированная EBITDA снизились на 8,2 и 37,7% соответственно, тогда как чистая прибыль, наоборот, выросла на 83,2%.

При этом производство и продажи алюминия сократились не так сильно – на 0,3 и 7,2% по сравнению с I кварталом прошлого года.

Снижением показателей компания обязана американским санкциям и падению цен на алюминий. В санкционный список минфина США UС Rusal попала 6 апреля 2018 г. вместе с самим Дерипаской и семи его компаниями, в том числе и En+, которая владела 47% акций металлургической компании. Хотя санкции так и не были введены в действие и в итоге были сняты 27 января, но сам факт попадания в список серьезно затруднил для UС Rusal сбыт продукции.

По условиям снятия санкций Дерипаска стал миноритарным акционером En+, которой сейчас принадлежит контрольный пакет акций металлургической компании. Большинство мест в совете директоров как самой En+, так и UС Rusal занимают независимые директора, чьи кандидатуры согласованы с властями США.

Гендиректор UC Rusal Евгений Никитин, чьи слова приводятся в сообщении компании, отметил, что включение компании в санкционный список изменило структуру продаж – сократилась доля продукции с добавленной стоимостью (в первую очередь алюминиевые сплавы. – «Ведомости»). С 48% год назад она упала до 29%, отметил Никитин, что «повлекло за собой сокращение выручки и чистой прибыли».

Кроме того, цены на алюминий за год снизились почти на 14% – с $2159 до $1859 за тонну, указывает UC Rusal. В условиях разногласий между США и Китаем ценовая неопределенность на рынке алюминия будет сохраняться, подчеркивает Никитин. Но компания продолжит заниматься восстановлением позиций на мировом рынке, пообещал том-менеджер.

Снятие санкций только в конце января привело к слабым финансовым результатам за I квартал, доля продукции с добавленной стоимостью существенно снизилась, а полное восстановление контрактов с клиентами займет до года, рассуждает аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская . Кроме того, перспективы торговой войны между США и Китаем и слабость мировой экономики привели к снижению цен на алюминий, подчеркивает она.

Результаты компании ожидаемо хуже 2018 г., согласен директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов: средняя цена реализации металла значительно снизилась, месяц отчетного периода компания еще находилась под жестким санкционным давлением, что не позволило ей реализовать продукцию в полном объеме. «Но UC Rusal – один из самых эффективных производителей, так что без политического давления новых рисков для компании нет», – заключает эксперт.