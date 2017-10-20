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Полина Трифонова
Промышленность
Статья опубликована в № 4433 от 20.10.2017 под заголовком: Glencore спасла UC Rusal от санкций

Glencore спасла UC Rusal от санкций

Трейдер помог UC Rusal сохранить поставки сырья с Украины, которые оказались под угрозой из-за введенных год назад санкций

Ровно год назад российская структура UC Rusal – объединенная компания «Русал» попала в расширенный санкционный список Украины. На год компания была лишена возможности распоряжаться местными активами, участвовать в госзакупках, у нее будут ограничения по торговым сделкам на территории Украины, сделкам с акциями и проч. Недавно санкции были продлены. А на Украине у UC Rusal расположен Николаевский глиноземный завод, второй по значимости поставщик алюминия для заводов компании (см. инфографику).

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