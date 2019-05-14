«Газпром» стал второй компанией в России по капитализации

Максим Стулов / Ведомости

Капитализация «Газпрома» на Московской бирже по состоянию на 18.40 мск 14 мая выросла на 16,52% и составила 4,49 трлн руб. Компания опередила по этому показателю «Роснефть» (4,46 трлн руб., рост на +0,93%) и вышла на второе место в России. Сейчас «Газпром» по капитализации уступает в России лишь Сбербанку (5,13 трлн руб). Исторического максимума по капитализации «Газпром» достигал 19 мая 2008 г. – 8,7 трлн руб.

Во вторник, 14 мая, акции «Газпрома» дорожают на новостях о росте дивидендов за 2018 г.: правление компании пересмотрело рекомендацию по выплатам акционерам. Если 11 апреля менеджмент предложил выплатить 10,43 руб. на акцию, или 246,9 млрд руб., то теперь эти показатели выросли в 1,5 раза до 16,61 руб. на акцию (393,2 млрд руб.). Это в два с лишним раза выше, чем по итогам 2017 г., сообщил сегодня, 14 мая, «Газпром».

«Газпром» был самой дорогой компанией России до апреля 2016 г. – тогда «Роснефть» впервые его обогнала: ее котировки подняла хорошая отчетность, от «Газпрома» положительных новостей не было. А в августе 2016 г. «Газпром» переместился на третье место, так как его опередил Сбербанк. Затем «Газпром» на некоторое время уступал то «Лукойлу», то даже «Новатэку». Но сегодня крупнейший производитель газа сначала обогнал «Лукойл», а потом и «Роснефть».

«Никто не верил и не ожидал, что "Газпром" может выплатить в этом году повышенные дивиденды», – говорит собеседник «Ведомостей» в крупном инвестбанке. Именно с этим он связывает такой интерес к бумагам госкомпании. «Обычно совет директоров соглашается с предложением правления по дивидендам, а в данном случае само правление пересмотрело выплаты, это необычно», – говорит он.

У резкого скачка стоимости акций может быть два объяснения, говорит аналитик БКС Кирилл Таченников. Рынок закладывал в оценку более скромный рост дивидендов «Газпрома», а после сегодняшнего объявления дивидендов игроки могли пересмотреть свои прогнозы не только в текущем году, но и в последующие годы. Есть и технический момент: резкий скачок мог быть связан с тем, что зашортившиеся игроки были вынуждены закрывать свои позиции из-за резкого роста стоимости акций компании, объясняет Таченников.

«Газпром» считается одной из самых недооцененных компаний, он долго не платил высокие дивиденды из-за своей широкой инвестпрограммы, объясняет аналитик АКРА Василий Танурков: «Все привыкли к мысли о том, что компания не очень заботится о своих миноритариях. Теперь же у последних появилась надежда на то, что в перспективе «Газпром» повысит норму выплат. Этим и может быть вызван резкий рост акций». Инвесторы восприняли решение о выплатах акционерам как некий первый этап к изменению дивидендной политики, заключает он.