Бизнес / Торговля и услуги

Аmazon инвестировал в британский сервис доставки еды

Deliveroo пригодится умение интернет-гиганта масштабировать бизнес

Британский сервис доставки еды Deliveroo привлек $575 млн в новом раунде финансирования от группы инвесторов во главе с Amazon. Компании не раскрыли размер инвестиций Amazon и новую оценку стоимости Deliveroo. Но интернет-гигант станет одним из крупнейших инвесторов стартапа, акционерами которого также являются такие инвестиционные компании, как T Rowe Price, Fidelity и Greenoaks, пишет The Wall Street Journal. Это поможет Deliveroo конкурировать с Uber Eats и другими аналогичными сервисами.

Deliveroo был основан в 2013 г. бывшим аналитиком инвестбанка Morgan Stanley Уильямом Шу и стал одной из первых компаний, предлагающих курьерскую доставку еды из ресторанов. Кроме того, он первым начал создавать кухни, в которых рестораны готовят еду специально для доставки. Обычно Deliveroo взимает с ресторанов комиссию в размере 10–20% от стоимости заказа, также клиенты платят ему около 3 фунтов ($3,8) за доставку.

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