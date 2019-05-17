Аmazon инвестировал в британский сервис доставки еды
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Британский сервис доставки еды Deliveroo привлек $575 млн в новом раунде финансирования от группы инвесторов во главе с Amazon. Компании не раскрыли размер инвестиций Amazon и новую оценку стоимости Deliveroo. Но интернет-гигант станет одним из крупнейших инвесторов стартапа, акционерами которого также являются такие инвестиционные компании, как T Rowe Price, Fidelity и Greenoaks, пишет The Wall Street Journal. Это поможет Deliveroo конкурировать с Uber Eats и другими аналогичными сервисами.
Deliveroo был основан в 2013 г. бывшим аналитиком инвестбанка Morgan Stanley Уильямом Шу и стал одной из первых компаний, предлагающих курьерскую доставку еды из ресторанов. Кроме того, он первым начал создавать кухни, в которых рестораны готовят еду специально для доставки. Обычно Deliveroo взимает с ресторанов комиссию в размере 10–20% от стоимости заказа, также клиенты платят ему около 3 фунтов ($3,8) за доставку.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}