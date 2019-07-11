Evraz и «Северсталь» объединились для онлайн-торговли

Петр Ковалев / ТАСС

«Северсталь» Алексея Мордашова и Evraz Романа Абрамовича и партнеров начали совместные продажи, рассказали представители компаний. Их проект «Онлайн-витрина» заработал на прошлой неделе на базе интернет-магазина «Северстали». Задача новой торговой площадки – расширить географию продаж за счет складской инфраструктуры Evraz, объясняет представитель «Северстали». У металлотрейдера «Евраз металл инпром» – сеть из 48 подразделений по всей России, в дистрибуционной сети «Северстали» всего 26. С помощью «Онлайн-витрины» клиенты «Северстали» уже могут купить горячекатаный лист со складов Evraz в Туле. Через некоторое время сервис будет доступен и в других городах, где у «Северстали» нет складов, говорит представитель компании.

Доступна «Онлайн-витрина» пока только для юридических лиц. На площадке можно приобрести более 2000 видов продукции «Северстали». До конца года планируется дополнить ассортимент продукцией других производителей, обещает представитель «Северстали».

Поставка продукции «Северстали» на склады Evraz позволит сократить логистические издержки и время доставки, рассчитывает представитель «Северстали»: это соответствует одной из ключевых задач новой стратегии компании – тесному сотрудничеству с конечным потребителем. Представитель Evraz добавляет, что «Евраз металл инпром» развивает как собственные онлайн-продажи, так и аналогичные проекты с другими производителями: трейдер планирует развивать свой сайт как маркетплейс крупных производителей. Продвигать позиции Evraz через трейдинговые структуры партнеров не предполагается, подчеркивает он.

Такие условия сотрудничества позволяют трейдеру без каких-либо рисков и обязательств по выкупу продукции размещать на своих складах товары производителей, не замораживая оборотные средства, говорит человек, близкий к одному из металлотрейдеров. Партнерство с Evraz позволит «Северстали» стать более удобной для потребителя, но экономический эффект, скорее всего, будет минимальным, уверен аналитик «Атона» Андрей Лобазов.

Идея витала в воздухе, вопрос был только в том, кто первый предложит конкуренту такое сотрудничество, говорит старший советник Bain & Company Игорь Бучацкий. Большая часть продукции металлургических комбинатов стандартная, не имеет смысла ее везти в регион, где она уже производится или есть на складе. Клиенту неважно, где прокатан лист, ему нужны лишь гарантии качества, цены и скорости доставки. В этом случае кооперация прибыльнее конкуренции для всех производителей, рассуждает Бучацкий и приводит пример из мировой практики: немецкий металлотрейдер Klöckner создал портал, на котором можно купить металл других дистрибуторов и производителей. Они привлекали потребителей с помощью конкурентных цен, скорости поставок и дополнительных сервисов для каждого клиента (например, подгонка размеров листа или арматуры, индивидуальные условия оплаты), рассказывает он.

Интернет-продажи развивают почти все металлургические компании России: НЛМК Владимира Лисина, ММК Виктора Рашникова, ОМК Анатолия Седых, ТМК Дмитрия Пумпянского. Так, например, ЧТПЗ Андрея Комарова запустил интернет-магазин зимой этого года. НЛМК запустил онлайн-площадку в 2018 г. За семь месяцев работы магазина на его долю пришлось 8% розничных продаж, и в 2019 г. компания рассчитывает увеличить онлайн-продажи втрое. Развитие онлайн-торговли позволило НЛМК расширить географию продаж, дотянуться до покупателей с небольшими заказами и улучшить сервис – клиент получает всю необходимую информацию в момент оформления заказа, объяснял «Ведомостям» представитель компании. В 2018 г. TMK продал в России более 10% трубной продукции через онлайн-площадку, план на этот год – 15%. ETrade позволяет потребителям продукции ТМК быстро и удобно оформить заказ и проконтролировать его выполнение, говорил представитель ТМК. Онлайн-площадка ОМК работает меньше года, пока на ней продается около 2% продукции. Как пояснял основной владелец ОМК Анатолий Седых в интервью «Ведомостям», интернет-магазин – это попытка заместить трейдера там, где это эффективно, и оптимизировать логистику. В перспективе ОМК рассчитывает продавать в интернет-магазине до 20% продукции.