Танкерные перевозки резко подорожали из-за инцидентов в Персидском заливе

Но рынок нефти пока слабо реагирует на захваты кораблей с топливом

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Иранский катер блокирует проход идущего под британским флагом танкера Stena Impero (принадлежит шведской компании Stena Bulk, имеет международный экипаж) Mizan News Agency / WANA Handout

Танкеры стали пешками в дипломатическом конфликте между Ираном и США и их союзниками – так топ-менеджер судоходной компании описал Financial Times (FT) ситуацию последних недель. Попытки остановить перевозящие нефть суда привели к росту стоимости фрахта и страхования. Судовладельцы призывают западные страны обеспечить безопасность судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе, который разделяет Иран и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и в самом узком месте составляет 54 км.

Усиление военно-морского присутствия может замедлить судоходство в Ормузском проливе, который и без того сильно загружен, полагают некоторые аналитики. Другие считают, что сопровождение танкеров военными кораблями станет нормой.