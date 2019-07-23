Танкерные перевозки резко подорожали из-за инцидентов в Персидском заливе
Но рынок нефти пока слабо реагирует на захваты кораблей с топливом
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Иранский катер блокирует проход идущего под британским флагом танкера Stena Impero (принадлежит шведской компании Stena Bulk, имеет международный экипаж)
Mizan News Agency / WANA Handout
Танкеры стали пешками в дипломатическом конфликте между Ираном и США и их союзниками – так топ-менеджер судоходной компании описал Financial Times (FT) ситуацию последних недель. Попытки остановить перевозящие нефть суда привели к росту стоимости фрахта и страхования. Судовладельцы призывают западные страны обеспечить безопасность судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе, который разделяет Иран и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и в самом узком месте составляет 54 км.
Усиление военно-морского присутствия может замедлить судоходство в Ормузском проливе, который и без того сильно загружен, полагают некоторые аналитики. Другие считают, что сопровождение танкеров военными кораблями станет нормой.
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