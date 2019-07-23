Бизнес / Транспорт

Танкерные перевозки резко подорожали из-за инцидентов в Персидском заливе

Но рынок нефти пока слабо реагирует на захваты кораблей с топливом

Танкеры стали пешками в дипломатическом конфликте между Ираном и США и их союзниками – так топ-менеджер судоходной компании описал Financial Times (FT) ситуацию последних недель. Попытки остановить перевозящие нефть суда привели к росту стоимости фрахта и страхования. Судовладельцы призывают западные страны обеспечить безопасность судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе, который разделяет Иран и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и в самом узком месте составляет 54 км.

Усиление военно-морского присутствия может замедлить судоходство в Ормузском проливе, который и без того сильно загружен, полагают некоторые аналитики. Другие считают, что сопровождение танкеров военными кораблями станет нормой.

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