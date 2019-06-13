Взрывы танкеров в Оманском заливе повышают вероятность конфликта между США и Ираном

Эксперты в причастность Тегерана не верят, но напряженность в регионе растет

Статья опубликована в № 4833 от 14.06.2019 под заголовком: Танкеры снова под ударом

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В Оманском заливе в четверг утром произошли взрывы на двух танкерах – Kokuka Courageous AP

В Оманском заливе в четверг утром произошли взрывы на двух танкерах – Kokuka Courageous, принадлежащем японской транспортной компании Kunihana Sangyo, и Front Altair норвежской компании Frontline. По данным иранских и арабских СМИ, суда подверглись нападению вблизи Ормузского пролива. По данным иранского агентства IRNA, все 44 моряка (среди них 11 россиян) были эвакуированы иранскими экстренными службами и направлены в порт Джаск, расположенный на территории Ирана на берегу Оманского залива, МИД России подтвердил информацию об эвакуации российских моряков в Джаск. После происшествия цены на нефть выросли в среднем на 3,5%, свидетельствуют данные торгов на Интерконтинентальной бирже.

Японский Kokuka Courageous направлялся из Саудовской Аравии в Сингапур с грузом метанола. На борту находился 21 моряк, все – граждане Филиппин. По данным Reuters, взрыв мог произойти в результате внешней атаки с использованием магнитной мины. По заявлению судовладельца, хотя экипаж танкера эвакуирован, груз находится в безопасности.