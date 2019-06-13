Взрывы танкеров в Оманском заливе повышают вероятность конфликта между США и Ираном
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В Оманском заливе в четверг утром произошли взрывы на двух танкерах – Kokuka Courageous, принадлежащем японской транспортной компании Kunihana Sangyo, и Front Altair норвежской компании Frontline. По данным иранских и арабских СМИ, суда подверглись нападению вблизи Ормузского пролива. По данным иранского агентства IRNA, все 44 моряка (среди них 11 россиян) были эвакуированы иранскими экстренными службами и направлены в порт Джаск, расположенный на территории Ирана на берегу Оманского залива, МИД России подтвердил информацию об эвакуации российских моряков в Джаск. После происшествия цены на нефть выросли в среднем на 3,5%, свидетельствуют данные торгов на Интерконтинентальной бирже.
Японский Kokuka Courageous направлялся из Саудовской Аравии в Сингапур с грузом метанола. На борту находился 21 моряк, все – граждане Филиппин. По данным Reuters, взрыв мог произойти в результате внешней атаки с использованием магнитной мины. По заявлению судовладельца, хотя экипаж танкера эвакуирован, груз находится в безопасности.
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