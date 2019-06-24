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Трамп призвал импортеров нефти самим защищать свои суда в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп в Twitter призвал страны, провозящие нефть через Ормузский пролив, самостоятельно заниматься защитой своих судов. Он подчеркнул, что сейчас это делают Соединенные Штаты, не получая никакой компенсации взамен.

По словам Трампа, Китай импортирует 91% нефти через Ормузский пролив, а Япония – 62% и многие другие страны также возят нефть через пролив. «Все эти страны должны сами защищать свои суда на этом пути, который всегда был опасен», – заявил он.

В середине июня в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению два танкера. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Позже оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ. США возложили ответственность за инцидент на Иран. Их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.

В мае МИД ОАЭ также сообщил о «вредительских актах» против четырех танкеров в Оманском заливе вблизи территориальных вод ОАЭ. Позже стало известно, что один из них принадлежит ОАЭ, еще один – Норвегии. Два других танкера принадлежат Саудовской Аравии.