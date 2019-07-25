Выручка «Магнита» стала расти чуть быстрее, но пока уступает конкуренту

Максим Стулов / Ведомости

Второй по обороту продовольственный ритейлер «Магнит» во II квартале 2019 г. нарастил чистую розничную выручку на 10,8% до 333,3 млрд руб. Это чуть более высокие темпы после увеличения продаж в первые три месяца года на 9,2%.

Общая выручка ритейлера выросла на 11,4% до 342,9 млрд руб., благодаря оптовым продажам. На них сказалась выручка купленного в прошлом году фармдистрибутора «СИА», в результате оптовые продажи «Магнита» выросли на 26,7% до 7,4 млрд руб.

У главного конкурента «Магнита» – X5 Retail Group – темп роста продаж во II квартале по-прежнему заметно выше: ее чистая розничная выручка выросла на 14,4% до 435,587 млрд руб.

За апрель – июнь 2019 г. выручка в сопоставимых магазинах «Магнита», проработавших более года, выросла на 1,7%. Трафик покупателей в магазины сети пока по-прежнему сокращается. За квартал число чеков в сопоставимых «Магнитах» снизилось на 2,3% после сокращения на 3,5% в первые три месяца 2019 г. Средний чек за апрель – июнь вырос на 4,1%.

«Магнит» управляет одноименными магазинами у дома, супермаркетами, сетью бытовой химии и косметики, а также аптеками. В конце июня гендиректор и председатель правления «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании «из-за разного с советом директоров видения стратегии развития бизнеса». Гендиректором «Магнита» стал его президент и экс-гендиректор «Ленты» Ян Дюннинг. Он заявил тогда, что не собирается кардинально менять стратегию и управленческую команду.

EBITDA подгорела

Квартальная EBITDA «Магнита» снизилась на 0,9% до 24,2 млрд руб. Аналитики «Ренессанс капитала» ранее ожидали, что на EBITDA «Магнита» во II квартале повлияют разовые факторы: бонусы для Дюннинга и пожар на складе.

С 1 по 5 апреля «Магнит» скупил с биржи свои акции на сумму до 670,4 млн руб. для оплаты вознаграждения Дюннинга.

В конце апреля у «Магнита» сгорел распределительный центр в Воронежской области, площадь возгорания составила 42 000 кв. м. Склад работал на Воронежскую и соседние области. «Магнит» оценил сумму ущерба в 1,2 млрд руб.

Чистая прибыль «Магнита» за апрель – июнь сократилась на 39,5% до 6,3 млрд руб., сообщила компания неаудированные результаты по МСФО. Аналитики, опрошенные «Интерфаксом», ожидали сокращения чистой прибыли «Магнита» во II квартале на 33,5% до 6,9 млрд руб., а EBITDA – на 3,5% до 22,8 млрд руб. Выручка, по ожиданиям аналитиков, должна была подняться на 10,8% до 339,7 млрд руб.

За полгода чистая розничная выручка «Магнита» выросла на 9,8% до 643,9 млрд руб.

Что дальше

В последующие кварталы «Магнит» может замедлить рост выручки вследствие более медленного роста сети, отмечают аналитики «Сбербанк-CIB». Они прогнозируют рост торговых площадей на 11% в октябре – декабре 2019 г. и предупреждают, что и этот прогноз, может быть, придется снизить.

«Магнит» ранее заявлял, что за 2019 г. планирует открыть не меньше магазинов, чем в прошлом году. Тогда «Магнит» открыл всего 2049 точек, из них больше 1300 – в формате «у дома». За январь – июнь сеть ритейлера выросла на 924 магазина и на 31 июня 2019 г. в нее входило 19 884 точки.

Вряд ли замедленный рост сети будет компенсирован восстановлением сопоставимого трафика, опасаются аналитики «Сбербанк-CIB»: «Мы также исходим из того, что II квартал этого года будет отличаться самыми высокими уровнями рентабельности (как и в 2016–2018 гг.), а на результаты второго полугодия 2019 г. повлияют увеличение потерь продукции и возобновление роста операционных расходов».

В целом же с уходом Наумовой из «Магнита» в компании закончился период двоевластия и неопределенности, в краткосрочной перспективе рынок воспримет это позитивно, отмечают аналитики «Уралсиба». Но пока, по их мнению, эффективность трансформации «Магнита» остается открытым вопросом, а операционные и фундаментальные показатели выглядят слабее, чем у X5.