Греф попросил Путина помочь Антипинскому НПЗ

Компенсации из бюджета за дорогую нефть – вот чего хотелось бы Сбербанку

Алексей Дружинин / РИА Новости

Предправления Сбербанка Герман Греф попросил президента России Владимира Путина помочь Антипинскому НПЗ, рассказали «Ведомостям» два чиновника и собеседник, близкий к банку. НПЗ заработал в июле, до этого простаивал несколько месяцев – собственникам нечем было платить за нефть.

Собеседники «Ведомостей» говорят, что Греф в письме Путину предложил увеличить компенсацию Антипинскому НПЗ при закупках нефти. По его мнению, для этого следует увеличить региональную надбавку к обратному акцизу на нефть для Антипинского НПЗ с 10 до 50%, знают один из чиновников и собеседник, близкий к Сбербанку.

Греф пишет, что предприятие расположено в 2600 км от ближайшего порта и нынешних фискальных мер стимулирования недостаточно для обслуживания привлеченной для строительства Антипинского НПЗ задолженности, говорит один из собеседников «Ведомостей».

Другая идея Грефа, изложенная в письме Путину, – разрешить своп-операции в условиях лицензий на добычу нефти под национальным парком «Бузулукский бор». У Антипинского НПЗ есть несколько лицензий с запасами примерно 40 млн т нефти. Когда Роснедра выдавали эти лицензии, одним из условий их получения было перерабатывать добытую нефть на Антипинском НПЗ. Но Сбербанк посчитал, что такая схема приведет к $100–120 млн убытков в год. Греф предлагает добытую на месторождениях Антипинского НПЗ нефть по своп-контрактам менять на нефть с месторождений в Западной Сибири, утверждает один из чиновников.

Поручение проработать предложения Грефа уже поступили в Минэнерго, говорит собеседник, близкий к министерству.

Представитель Минэнерго пока не ответил на вопросы «Ведомостей». Представитель Сбербанка отказался от комментариев. Представитель вице-премьера Дмитрия Козака (курирует в правительстве ТЭК) сообщил, что Козак поручил ведомствам в течение месяца проработать вопрос о поддержки Антипинского НПЗ .

Изменение компенсации за дорожающую из-за налогового маневра нефть для Антипинского НПЗ лишит бюджет примерно 12 млрд руб. в год, посчитал главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Представитель Минфина не стал делиться мнением об этом.

Антипинский НПЗ – крупнейший независимый нефтеперерабатывающий завод в России – возобновил работу 18 июля. НПЗ был остановлен в апреле: ему не на что стало покупать сырье. Предприятие начало работать по давальческой схеме, завод работает на сырье «Лукойла» и «Сургутнефтегаза».

Сейчас Антипинский НПЗ находится в предбанкротном состоянии – документы о признании завода банкротом подал гендиректор Максим Андриасов, долг компании – $5 млрд, из них $3 млрд – Сбербанку.

До мая завод принадлежал группе «Новый поток» Дмитрия Мазурова. Сбербанк обратил взыскание на залоги и в июле продал бенефициарный контроль азербайджанской нефтяной госкомпании Socar. Новый собственник будет покупать нефть и торговать нефтепродуктами, сам завод будет получать небольшую комиссию, которой должно хватить, чтобы обслуживать долг и чинить оборудование, говорили собеседники «Ведомостей», близкие к разным акционерам предприятия.