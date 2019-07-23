Бывший гендиректор Антипинского НПЗ требует от завода «золотой парашют»
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Геннадий Лисовиченко – бывший гендиректор Антипинского НПЗ, который с 18 июля объявлен в розыск по подозрению в превышении служебных полномочий, – требует от завода $10 млн бонусов и еще $1,9 млн в виде штрафов и пеней. Об этом говорится в иске, который Лисовиченко подал в Ленинский районный суд г. Тюмени 14 июня. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил топ-менеджер Антипинского НПЗ. Иск зарегистрирован в картотеке дел на сайте суда.
Лисовиченко руководил Антипинским НПЗ с 2004 г. по 13 ноября прошлого года. Он пишет, что 11 февраля 2008 г. совет директоров завода поставил перед ним задачу – до II квартала 2014 г. вывести предприятие на переработку 7,5 млн т нефти в год, к январю 2015 г. – 9 млн т, а к III кварталу 2018 г. достроить еще несколько установок. В качестве премии совет директоров утвердил ему $10 млн, которые он и пытается получить с 12 ноября 2018 г. Завод, по словам Лисовиченко, свои обязательства не выполнил, хотя должен был это сделать до 15 ноября 2018 г., поэтому он просит суд взыскать 752,7 млн руб.
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