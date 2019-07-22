Бывший гендиректор Антипинского НПЗ скрылся за границей
Бывший генеральный директор Антипинского НПЗ скрылся от следствия за рубежом, передает «РИА Новости» со ссылкой на тюменское управление СК России. Его подозревают в заключении заведомо невыгодного договора с ущербом предприятию более 35 млн руб., он будет объявлен в международный розыск.
Против бывшего руководителя предприятия 18 июля было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации). Следователи не называют имени и фамилии подозреваемого, но с 2004 г. по ноябрь 2018 г. должность гендиректора Антипинского НПЗ занимал Геннадий Лисовиченко.
Бывший бенефициар Антипинского НПЗ и владелец New Stream Дмитрий Мазуров был арестован 15 июля на два месяца по решению Тверского суда Москвы. Мазурова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено по заявлению председателя правления Сбербанка Германа Грефа, говорится в материалах дела, озвученных в суде. Руководство НПЗ также обратилось с заявлением в правоохранительные органы по фактам мошеннических действий, которые осуществлялись Мазуровым и бывшим гендиректором завода Геннадием Лисовиченко.
В пресс-службе Сбербанка заявили, что Мазуров и Лисовиченко ввели кредитную организацию в заблуждение относительно финансового состояния предприятия: они скрыли наличие крупных долгов компаний New Stream («Новый поток») – фактически подконтрольных Мазурову – по поручительствам Антипинского НПЗ. Сбербанк заявил, что обнаружил договоры с Антипинским НПЗ на нерыночных условиях, в том числе и по экспортным контрактам. Действия Мазурова снизили платежеспособность НПЗ и привели в конце апреля 2019 г. к его остановке.
Компания Мазурова New Stream, в свою очередь, обвинила Сбербанк в давлении на бизнесмена с помощью правоохранительных органов «с целью лишения возможности защищать свои права и законные интересы под угрозой уголовного преследования».