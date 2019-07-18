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Уголовное дело завели на бывшего гендиректора Антипинского НПЗ

В Тюменской области возбудили уголовное дело против бывшего гендиректора АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод», сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону. Ведомство не называет фамилию и имя подозреваемого, сейчас устанавливается его местонахождение.

По версии следствия, он подозревается в совершении преступления по ч.1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации). Следователи полагают, что бывший директор заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи имущества завода, чем причинил Антипинскому НПЗ ущерб на сумму более 35 млн руб.

В понедельник бывший бенефициар Антипинского НПЗ и владелец New Stream Дмитрий Мазуров был арестован на два месяца по решению Тверского суда Москвы. Мазурова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено 12 июля по заявлению председателя правления Сбербанка Германа Грефа, говорится в материалах дела, озвученных в суде. Руководство НПЗ также обратилось с заявлением в правоохранительные органы по фактам мошеннических действий, которые осуществлялись Мазуровым и бывшим гендиректором завода Геннадием Лисовиченко.

Сбербанк ранее сообщал, что Мазуров и Лисовиченко ввели банк в заблуждение относительно финансового состояния предприятия: они скрыли наличие крупных долгов компаний New Stream («Новый поток») – фактически подконтрольных Мазурову – по поручительствам Антипинского НПЗ. Сбербанк заявил, что обнаружил договоры с Антипинским НПЗ на нерыночных условиях, в том числе и по экспортным контрактам. Действия Мазурова снизили платежеспособность НПЗ и привели в конце апреля 2019 г. к его остановке.