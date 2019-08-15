Владелец брендов Befree и Love Republic купил сеть магазинов Sela

Борис Остроброд основал сеть Sela вместе с двоюродным братом Аркадием Пекаревским в 1991 г. Андрей Гордеев / Ведомости

Владелец брендов Befree, Zarina и Love Republic – петербургская Melon Fashion Group (MFG) закрыла сделку по покупке сети магазинов Sela. С 1 августа к MFG присоединились 278 магазинов Sela, включая 143 собственные розничные точки, рассказал гендиректор группы Михаил Уржумцев. Теперь последняя, по его словам, насчитывает 857 магазинов, включая 554 собственных и 303 франчайзинговых.

Кроме того, MFG получила права на товарный знак Sela: соответствующая запись в Роспатенте датирована 15 июля.

Уржумцев, по его словам, узнал о том, что Sela ищет стратегического партнера, осенью 2018 г., после встречи с вице-президентом компании Эдуардом Остробродом. Именно по ее итогам руководство MFG и Sela договорились о сделке. Правда, в начале 2019 г. основатель и основной владелец Sela Борис Остроброд (отец Эдуарда) рассказывал газете «Коммерсантъ», что речь идет о продаже доли в обмен на привлечение инвесторов в компанию. Однако спустя несколько месяцев РБК со ссылкой на источники сообщил о продаже бизнеса Sela целиком петербургской MFG.

Борис Остроброд основал сеть Sela вместе с двоюродным братом Аркадием Пекаревским в 1991 г. За 2018 г. ее выручка снизилась на 5,5% – до 5,5 млрд руб., по подсчетам «Infoline-аналитики». Melon Fashion Group создана в 2005 г. на базе петербургской фабрики «Первомайская заря». Сейчас компания управляет тремя сетями магазинов одежды – Befree, Love Republic и Zarina. Выручка ритейлера, по его данным, за 2018 г. выросла на 27% до 17,6 млрд руб.

Стороны сумму сделки не раскрывают. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров называет ее «крупнейшей за всю историю российского рынка fashion-ритейла», оценивая бизнес Sela в 600 млн руб. По итогам 2019 г. петербургская группа войдет в топ-15 крупнейших продавцов одежды, обуви и аксессуаров в России, поднявшись с 20-го места, полагает эксперт. Лидер этого рынка – ГК «Спортмастер» (бренды Ostin, Columbia, «Спортмастер»), на втором и третьем местах – онлайн-ритейлер Wildberries и испанская Inditex (бренды Zara, Bershka, Stradiwarius и др.), по данным «Infoline-аналитики».