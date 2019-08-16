General Electric обвинили в мошенничестве на $38 млрд

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SEBASTIEN BOZON / AFP

Специалист по борьбе с финансовым мошенничеством Гарри Маркополос представил в четверг доклад, согласно которому в отчетности General Electric (GE) скрыты гигантские проблемы. «GE – следующий Enron» и ей грозит банкротство, утверждает группа расследователей, в которую помимо Маркополоса входит Джон Макферсон, сооснователь MMS Advisors, специализирующейся на проведении судебно-бухгалтерских экспертиз в страховой отрасли. Группа проанализировала отчетность GE за 2002–2018 гг. и проверяла страховые полисы ее финансового подразделения даже за более ранние периоды, так как, по ее утверждению, компания скрывала потенциальные расходы по некоторым страховкам еще в 1980–1990-х гг.

Акции GE в четверг рухнули на максимальные с апреля 2008 г. 11,3% до семимесячного минимума $8,01 по итогам торгов. «Это манипулирование рынком в чистом виде, – заявил гендиректор GE Ларри Калп. – Доклад Маркополоса содержит ложные утверждения, которые можно было бы исправить, если бы он перед публикацией проверил их с GE». Вечером Калп купил акции GE на $2 млн по $7,93; это отражает его уверенность в перспективах компании, заявила представитель GE. В пятницу акции подорожали на 8,6% (поднимались на 9,6%).