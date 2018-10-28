Спасет ли General Electric Ларри Калп, который на 400% поднял котировки акций Danaher

Статья опубликована в № 4684 от 29.10.2018 под заголовком: Ларри Калп: Гендиректоров часто увольняют, если они не достигли целей за пару кварталов

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Ларри Калп, бывший гендиректор Danaher Washington College

Более $300 млн заплатит GE новому гендиректору, если за четыре года он поднимет стоимость акций на 150%. Это предложение, от которого почти невозможно отказаться. За все 14 лет на посту гендиректора Danaher Калпу заплатили около $200 млн. При нем, подсчитал телеканал CNBC, цена акций выросла на 400%, и даже кризис 2008 г. не помешал.

Кроме денег работа в GE подкупает и престижем. Далеко не все слышали о занятой научно-техническими разработками в разных отраслях Danaher и ее гендиректоре, а GE у всех на слуху. Так что 55-летний Калп, который остаток жизни мечтал посвятить рыбалке, семье и преподаванию в Гарварде, не выдержал и с 1 октября вышел на работу в GE.

25 октября он должен был отчитаться о минувшем квартале. Но сделает это 30 октября, а заодно поделится с инвесторами своими первыми выводами о бизнесе компании. Калп объяснил перенос даты тем, что ему надо больше времени, чтобы «завершить первоначальный анализ хозяйственной деятельности и осмотреть заводы», цитирует его The Wall Street Journal (WSJ). А более подробные выводы о будущем GE он обещал представить на суд инвесторов в начале следующего года.

Кстати, GE и Danaher во многом похожи. Обе разномастные коллекции активов из разных сфер бизнеса. Обе сделали ставку на M&A. Но Danaher в нашем веке успешно развивается, а GE в июне вылетела из фондового индекса Dow Jones Industrial Average. Если бы в 2001–2014 гг., пока Калп был гендиректором Danaher, вы вложили в ее бумаги $10 000, они превратились бы в $200 000. Сделав ту же инвестицию в GE, вы бы получили на руки меньше вложенного – $8700, подсчитывает WSJ. Так что GE, отчаявшись, впервые за свою 126-летнюю историю решилась позвать в руководители человека со стороны.

Калп в поле

Президент Danaher в Европе Харви Бонд вспоминал в разговоре с WSJ, как Калп примчался из США на один из европейских заводов, чтобы участвовать в очередном мероприятии по обучению работников. Общаясь с ними, он был полностью погружен в происходящее: «Телефон он выключил – понимал, что люди будут обсуждать, как он с ними держался».

Промышленный холдинг Акционеры (данные Refinitiv): почти все акции в свободном обращении, крупнейшие институциональные инвесторы – Vanguard Group (7,3%), Blackrock (4,1%).



Капитализация – $102,6 млрд.

Финансовые показатели

(первое полугодие 2018 г.): выручка – $58,8 млрд,

чистый убыток – $568 млн.





В 1890 г. американский изобретатель Томас Эдисон основал Edison General Electric Company. В 1892 г. в результате слияния этой компании и Thomson-Houston Electric Company образовалась General Electric Company. GE занимается разработкой и производством энергетических установок, газовых турбин, авиационных двигателей, железнодорожных локомотивов, медицинского оборудования, домашних осветительных приборов и бытовой техники. В июне 2018 г. компания была исключена из индекса Dow Jones. GE была последней компанией, входившей в индекс с момента его создания в 1896 г.

Калп любит держать руку на пульсе происходящего в компании, разъезжая по офисам и заводам. Не было ничего необычного увидеть, как он лично везет оборудование по цеху. «Представьте, что вы гендиректор авиакомпании. Вы могли бы быть одинаково обходительными с носильщиками и коллегами в зале заседаний совета директоров?» – озадачивал он студентов Гарварда (цитата по студенческой газете бизнес-школы Гарварда The Harbus).

С апреля этого года, когда Калп вошел в совет директоров GE, он успел посетить несколько заводов компании в разных странах. А после назначения гендиректором 1 октября пообщался из штаб-квартиры со 150 топ-менеджерами, а уже через несколько дней полетел в офис энергетического бизнеса GE в Атланте, который приносит компании одно расстройство.