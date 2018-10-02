GE отдала инвестбанкам $6 млрд за консультации и помощь

Ведущие инвестбанки США получили от GE более $500 млн каждый Goh Seng Chong/Bloomberg via Getty Images

В этом веке General Electric (GE) заключила сотни сделок слияния и поглощения. Но это далеко не всегда положительно сказывалась на ее бизнесе и доходах акционеров. Если в 2000 г. рыночная капитализация компании достигала $594 млрд, то сейчас составляет $105 млрд. В июне GE была исключена из индекса Dow Jones Industrial Average, где находилась более столетия. А в понедельник объявила о списании стоимости активов энергетического подразделения на $23 млрд и увольнении Джона Флэннери, проработавшего на посту генерального директора лишь около года.

GE долго занималась поглощениями, покупая компании из различных отраслей – от промышленности до финансов. В 1980–1990-х гг. при гендиректоре Джеке Уэлче компания активно диверсифицировала бизнес и даже приобрела телеканал NBC. Но после финансового кризиса 2008 г. GE резко сократила свое финансовое подразделение и ускорила продажу других активов на фоне растущей критики инвесторов.

По данным Thomson Reuters, с 2000 г. GE заплатила инвестбанкам за консультации по покупке и продаже активов $1,8 млрд, а также $3 млрд андеррайтерам облигаций. В сумме с платежами за организацию выдачи кредитов и размещение акций получается более $6 млрд. Каждому из инвестбанков – JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Bank of America – работа с GE принесла более $500 млн.

Наиболее тесные и длительные отношения у GE с JPMorgan: еще в 1892 г. Джон Пирпонт Морган способствовал созданию компании, организовав слияние Thomas-Houston International Electric и Edison General Electric. В XXI в. JPMorgan помогал преемнику Уэлча Джеффри Иммелту продать долю в NBC и активы финансового подразделения.

В последние годы советниками GE в крупных сделках были другие инвестбанки. Morgan Stanley и Centerview Partners помогли ей договориться о слиянии нефтегазового подразделения с нефтесервисной компанией Baker Hughes в 2016 г. Размер сделки составил $32 млрд, но в этом году GE объявила о планах отделить этот бизнес.

Morgan Stanley и Centerview также консультировали GE, когда она покупала в 2015 г. за $10,7 млрд электроэнергетические операции французской Alstom, в числе советников были также Credit Suisse и Lazard. Эта сделка была ставкой на то, что газ, уголь и атомная энергия еще долго будут доминировать в электрогенерации. Но рыночная доля возобновляемой энергетики выросла, клиенты стали обсуждать изменение условий контрактов, и прибыль этого подразделения GE снизилась. По словам аналитика Vertical Research Partners Джеффри Спрага, покупка активов Alstom «была самой необычной сделкой» из тех, что он видел, а списание $23 млрд означает, что этот бизнес вряд ли будет приносить деньги в будущем.

Рейтинговые агентства обеспокоены Кредитные рейтинговые агентства Moody’s и Fitch во вторник поставили рейтинг GE (у обоих – А2) на пересмотр в сторону возможного понижения. Причем Moody’s сообщило, что может не ограничиться понижением на один пункт. При анализе рейтинга агентство, по его информации, оценит смену гендиректора и влияние продолжающегося ухудшения ситуации в энергетическом подразделении на прибыль и денежный поток компании.

Сейчас GE обратилась к небольшому инвестбанку PJT за консультациями по стратегии, говорят знакомые с ситуацией люди. PJT отказался от комментариев.

«Сложно найти одного виновного, но можно сказать, что это была общая ошибка – слепых гендиректоров, поддерживающих их членов совета директоров и консультантов, стремящихся заключить очередную сделку любой ценой», – описывает ситуацию с GE в XXI в. один банкир, попросивший не называть его имя.

Bank of America, Citi, Centerview, Credit Suisse, GE, Goldman Sachs, JPMorgan, Lazard и Morgan Stanley отказались от комментариев.

Перевел Алексей Невельский