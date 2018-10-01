Смена гендиректора General Electric вызвала скачок котировок компании
Промышленный конгломерат General Electric (GE) сегодня неожиданно объявил об отставке генерального директора Джона Фланнери всего лишь после 14 месяцев работы на этом посту и назначении члена совета директоров Лоуренса (Ларри) Калпа гендиректором и председателем совета директоров. Несмотря на объявленное списание активов подразделения GE Power на $23 млрд и снижение прогноза по выручке в 2018 г., котировки компании на предварительных торгах подскочили почти на 16%.
Лоуренс Калп, возглавлявший с 2000 по 2014 г. многопрофильную технологическую компанию Danaher, приступит к исполнению обязанностей немедленно, следует из релиза. Кроме того, ведущим директором GE назначен Томас Хортон, бывший топ-менеджер American Airlines и AT&T.
GE испытывает значительные трудности: ее капитализация, приближавшаяся к $600 млрд еще в 2000 г., за последние 12 месяцев упала более чем на 50% до отметки ниже $100 млрд. В июне GE выбыла из индекса Dow Jones Industrial Average после 111 лет в его составе. Минувшая неделя стала для GE одной из худших: компания потеряла 7% капитализации после известия о поломке газовой турбины на электростанции в Техасе.
Как сообщает CNBC, совет директоров GE был недоволен темпами преобразований при Фланнери. В марте компания впервые за 125-летнюю историю не выплатила премии гендиректору и другим управляющим директорам.