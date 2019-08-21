Бизнес / Транспорт

Железная дорога до нового аэропорта Саратова обойдется в 2,5 млрд рублей

Из-за невысокого пассажиропотока проект может оказаться убыточным, предупреждают эксперты

Проект строительства железной дороги до нового аэропорта «Гагарин» в Саратовской области обойдется примерно в 2,5 млрд руб., заявил начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев. Саратовский губернатор Валерий Радаев надеется, что проект будет реализован за 2–3 года. Их слова приводятся в сообщении пресс-службы губернатора.

«Сейчас выполнен первый этап – строительство модульной платформы [в 200 м от аэропорта], который позволил решить задачу по доставке пассажиров от Саратова не более чем за 40 минут, – рассказал Альмеев. – Второй этап – это строительство от станции Липовский до аэропортового комплекса отдельной ветки, которая будет предназначена только для терминала». По его словам, длина пути составит 4,5–5 км. Железнодорожная ветка пойдет в полосе отвода действующей железной дороги, кроме того, предполагается строительство моста через реку Курдюм и путепровода в месте пересечения с автомобильной дорогой. Также планируется построить «современный железнодорожный терминал рядом с аэропортом, который должен быть выполнен в одном стиле с «Гагарином», добавил Альмеев.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике