Железная дорога до нового аэропорта Саратова обойдется в 2,5 млрд рублей
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Проект строительства железной дороги до нового аэропорта «Гагарин» в Саратовской области обойдется примерно в 2,5 млрд руб., заявил начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев. Саратовский губернатор Валерий Радаев надеется, что проект будет реализован за 2–3 года. Их слова приводятся в сообщении пресс-службы губернатора.
«Сейчас выполнен первый этап – строительство модульной платформы [в 200 м от аэропорта], который позволил решить задачу по доставке пассажиров от Саратова не более чем за 40 минут, – рассказал Альмеев. – Второй этап – это строительство от станции Липовский до аэропортового комплекса отдельной ветки, которая будет предназначена только для терминала». По его словам, длина пути составит 4,5–5 км. Железнодорожная ветка пойдет в полосе отвода действующей железной дороги, кроме того, предполагается строительство моста через реку Курдюм и путепровода в месте пересечения с автомобильной дорогой. Также планируется построить «современный железнодорожный терминал рядом с аэропортом, который должен быть выполнен в одном стиле с «Гагарином», добавил Альмеев.
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