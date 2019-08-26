Группа «М.видео-Эльдорадо» росла быстрее рынка

Максим Стулов / Ведомости

Крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники – группа «М.видео-Эльдорадо» сообщила об увеличении выручки по МСФО за январь – июнь 2019 г. на 7,9% до 161,5 млрд руб. Это быстрее, чем рос российский рынок бытовой техники и электроники в целом, заметил исполнительный директор группы Энрике Фернандес. По данным «Infoline-аналитики», в первом полугодии рынок вырос на 7% до 815 млрд руб.

Правда, по сравнению с прошлым годом выручка группы росла медленнее: в январе – июне 2018 г. она увеличилась на 16% год к году. В начале 2019 г. представитель «М.видео-Эльдорадо» прогнозировал замедление роста продаж бытовой техники и электроники. Компания это объясняла тем, что многие потребители сменили свою бытовую технику, купленную 4–5 лет назад накануне ослабления рубля в 2014 г.

Группу «М.видео-Эльдорадо» контролирует семья бизнесмена Михаила Гуцериева (52,5%). В 2018 г. компания закрыла две крупнейшие сделки: сначала она приобрела сеть «Эльдорадо», а позднее – российский бизнес немецкой сети Media Markt, за что владелец последней, Media-Saturn-Holding, получил 15% в объединенной компании.

В итоге группа стала безоговорочным лидером российского рынка бытовой техники и электроники с долей 23,8%, по данным «Infoline-аналитики», ее основные конкуренты – сети DNS и «Ситилинк».

Прибыль группы до вычета процентов, налогов и амортизации основных средств (EBITDA) выросла на 10,6% до 10 млрд руб., ее рентабельность этого показателя увеличилась с 6 до 6,2%. Улучшение вызвано главным образом эффективным управлением расходами на персонал, объяснила компания: они остались на уровне первого полугодия 2018 г., в том числе благодаря росту производительности труда и синергии по итогам сделок.

До конца года «М.видео-Эльдорадо» планирует открыть еще 120 магазинов, заявил ее президент Александр Тынкован. На 30 июня 2019 г. группа, по ее данным, объединяла 490 магазинов «М.видео», 478 магазинов «Эльдорадо» и 9 магазинов m_mobile. Компания сохранила прогноз по росту выручки до 380 млрд руб. против 352 млрд руб. в 2018 г.; рентабельность по EBITDA ожидается выше 6%.