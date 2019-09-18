Одному из заводов BASF в России грозит банкротство и закрытие

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Судебный процесс против «Эластокама» BASF называет ударом по его планам в России Daniel ROLAND / AFP

Немецкий BASF направил кассационную жалобу в Верховный суд на решения двух нижестоящих судов, которые фактически поставили под угрозу существование одного из заводов компании в России. Речь идет о компании ООО «Эластокам», паритетном совместном предприятии (СП) BASF и «Нижнекамскнефтехима» (входит в группу ТАИФ), которое группа «Промет» (принадлежит Евгению Петрову) обвиняет в поставке некачественной продукции. Сумма исковых требований – около 282 млн руб. В 2018 г. при выручке около 3,5 млрд руб. чистая прибыль «Эластокама» составила около 156 млн руб. (2,7 млрд и 143 млн руб. в 2017 г. соответственно).

«В случае признания заявленного ущерба завод может просто прекратить работу. Кроме того, такое решение откроет путь к дальнейшим регрессным спорам между участниками СП, что приведет к распаду предприятия в случае отказа от совместного финансирования убытков. При таком развитии событий учредители могут принять решение о нецелесообразности дальнейшего существования завода. Самый неблагоприятный итог – объявление предприятия банкротом и его ликвидация», – прокомментировал генеральный директор «Эластокама» Роман Дронов.

Компания заинтересована не только в сохранении предприятия, но и в его дальнейшем развитии совместно с концерном BASF, говорит представитель «Нижнекамскнефтехима»: «Но пока обсуждаются различные сценарии развития ситуации, включая и самый пессимистичный вариант с дальнейшей ликвидацией совместного предприятия».