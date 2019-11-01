Статья опубликована в № 4933 от 01.11.2019 под заголовком: Новиков накормит в «Лужниках»
Ресторатор Аркадий Новиков накормит посетителей спорткомплекса «Лужники»
Первые три точки питания откроются во Дворце водных видов спорта
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Ресторатор Аркадий Новиков
Евгений Разумный / Ведомости
Группа компаний Аркадия Новикова получила право работать оператором питания на территории олимпийского комплекса «Лужники», рассказал «Ведомостям» Новиков. Сотрудник департамента спорта города Москвы подтвердил это: первые три точки будут во Дворце водных видов спорта. На них, по оценке ресторатора, потребуется не менее 100 млн руб.
Место будет замечательное, восхищен Новиков: «Такой красоты, как в этом аквапарке, я не видел давно».
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