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Статья опубликована в № 4933 от 01.11.2019 под заголовком: Новиков накормит в «Лужниках»

Ресторатор Аркадий Новиков накормит посетителей спорткомплекса «Лужники»

Первые три точки питания откроются во Дворце водных видов спорта

Группа компаний Аркадия Новикова получила право работать оператором питания на территории олимпийского комплекса «Лужники», рассказал «Ведомостям» Новиков. Сотрудник департамента спорта города Москвы подтвердил это: первые три точки будут во Дворце водных видов спорта. На них, по оценке ресторатора, потребуется не менее 100 млн руб.

Место будет замечательное, восхищен Новиков: «Такой красоты, как в этом аквапарке, я не видел давно».

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