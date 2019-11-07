Рецептурный препарат стал лидером продаж впервые со времен виагры
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Самым продаваемым препаратом за девять месяцев 2019 г. стал рецептурный ксарелто компании Bayer, сообщает аналитическое агентство DSM Group: 6,4 млрд руб. Последние два года лидером продаж был безрецептурный нурофен компании Reckitt Benckiser (обезболивающее, жаропонижающее и противовоспалительное средство). А по количеству проданных упаковок, как и за весь 2018 год, лидируют бактерицидный пластырь, цитрамон и ацетилсалициловая кислота, сообщает DSM.
Ксарелто (действующее вещество – ривароксабан) препятствует тромбообразованию, лекарство зарегистрировано в России в 2009 г., по данным компании. Патент на его производство действует до 2024 г. Препарат входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Цена в зависимости от дозировки варьируется от 1336 до 9112 руб., по данным Apteka.ru.
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