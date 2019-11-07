Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4936 от 07.11.2019 под заголовком: Россия без тромбов

Рецептурный препарат стал лидером продаж впервые со времен виагры

Это ксарелто – кроверазжижающее средство

Самым продаваемым препаратом за девять месяцев 2019 г. стал рецептурный ксарелто компании Bayer, сообщает аналитическое агентство DSM Group: 6,4 млрд руб. Последние два года лидером продаж был безрецептурный нурофен компании Reckitt Benckiser (обезболивающее, жаропонижающее и противовоспалительное средство). А по количеству проданных упаковок, как и за весь 2018 год, лидируют бактерицидный пластырь, цитрамон и ацетилсалициловая кислота, сообщает DSM.

Ксарелто (действующее вещество – ривароксабан) препятствует тромбообразованию, лекарство зарегистрировано в России в 2009 г., по данным компании. Патент на его производство действует до 2024 г. Препарат входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Цена в зависимости от дозировки варьируется от 1336 до 9112 руб., по данным Apteka.ru.

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04:44 07.11.2019
Учитывая качество продуктов пользы будет даже больше
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