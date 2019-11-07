Российский авторынок продолжил падение по итогам октября

Авторынок, не считая незначительного роста в январе и марте, в этом году постоянно падал. По итогам сентября АЕБ пересмотрел прогноз продаж автомобилей на российском рынке с позитивного на слабо негативный. По итогам года может быть продано не более 1,76 млн машин, говорил тогда Шрайбер. Это на 2,3% меньше, чем в 2018 г., и на 5,8% хуже прогноза начала года. Тогда ассоциация ожидала небольшого роста рынка – на 3,6%, или до 1,87 млн шт.