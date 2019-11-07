Статья опубликована в № 4936 от 07.11.2019 под заголовком: Lada покатилась назад
Продажи Lada показали самое сильное падение за три года
В России продолжает падать спрос на автомобили
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Падение продаж «АвтоВАЗа» – тревожный сигнал для всего рынка, уверены эксперты
Яков Князев / ТАСС
Российские продажи автомобилей Lada в октябре 2019 г. снизились на 5,5% по сравнению с октябрем 2018 г. и составили 30 237 шт. По итогам 10 месяцев марке удалось сохранить положительную динамику – продажи выросли на 1,5% и составили 295 437 машин, Lada заняла около 21% рынка, говорится в сообщении «АвтоВАЗа». Примерно такой доля была и по итогам девяти месяцев.
О российских продажах в октябре недавно отчитался и один из основных конкурентов Lada – корейская Hyundai. Ее продажи (15 827 шт.) остались практически такими же, какими были в октябре 2018 г. (15 820 машин). Представители других марок, входящих в топ-5 российского рынка, – Kia, Renault и Volkswagen – на вопросы «Ведомостей» об октябрьских продажах не ответили.
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