«Силовые машины» могут начать производство лопаток для газовых турбин

«Очень важным и серьезным элементом является изготовление лопаток турбины. Мы проработали все предприятия в России, существуют два основных, которые могли бы делать продукцию полноценно. Но они заняты собственной продукцией, их мощности не позволяют удовлетворить наши потребности. Поэтому вопрос находится в стадии решения. Мы нашли еще несколько более мелких предприятий, которые способны отработать сложный технологичной процесс. Рассматриваем варианты либо совместного предприятия с ними, либо создания собственного литейного комплекса. Вопрос будет решен до конца этого года», – сказал Фокин.