07 ноября, 15:58 / Бизнес

«Силовые машины» могут начать производство лопаток для газовых турбин

До сих пор никто в России их не выпускал
Елена Вавина
Елена Вавина
Максим Стулов / Ведомости

«Силовые машины» Алексея Мордашова рассматривают возможность производства лопаток для больших газовых турбин – самостоятельно или в совместном предприятии. Сейчас компания ведет переговоры с двумя потенциальными партнерами, рассказал 7 ноября главный конструктор – начальник специального конструкторского бюро газотурбинных установок «Силовых машин» Николай Фокин.

«Очень важным и серьезным элементом является изготовление лопаток турбины. Мы проработали все предприятия в России, существуют два основных, которые могли бы делать продукцию полноценно. Но они заняты собственной продукцией, их мощности не позволяют удовлетворить наши потребности. Поэтому вопрос находится в стадии решения. Мы нашли еще несколько более мелких предприятий, которые способны отработать сложный технологичной процесс. Рассматриваем варианты либо совместного предприятия с ними, либо создания собственного литейного комплекса. Вопрос будет решен до конца этого года», – сказал Фокин.

Один из возможных партнеров – компания «Ротек», которая совместно с швейцарским концерном Sulzer владеет «Зульцер турбо сервисес рус» (занимается восстановлением таких лопаток). «С ними переговоры ведутся», – сказал Фокин в ответ на вопрос о возможном партнерстве с «Ротеком». Председатель совета директоров «Ротека» Михаил Лифшиц в октябре говорил, что компания разработала бизнес-план по производству лопаток полного цикла. Для этого нужно примерно 60 млн евро, говорил он «Ведомостям»

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С кем еще ведут переговоры «Силовые машины» и какова сумма необходимых инвестиций, Фокин не сказал.

Лопатки – один из наиболее сложных для производства компонентов горячего тракта газовых турбин. Сейчас в России не производят собственные газовые турбины большой мощности. «Силовые машины» разрабатывают газовые турбины мощностью 65 МВт и 170 МВт. Компания рассчитывает создать первую российскую газовую турбину на 170 МВт до конца 2023 г.

Спрос на это оборудование может обеспечить программа модернизации ТЭС, запущенная в 2019 г. По этой программе в 2022–2031 гг. планируют обновить 41 ГВт мощностей на 1,9 трлн руб. Для участия в проекте на станции должно быть установлено российское оборудование. Большие газовые турбины должны быть локализованы на 90%.

Правительство предусмотрело 7 млрд руб. субсидий на производство российских газовых турбин, если инвестор вложит в разработку такую же сумму. Как ожидается, конкурс на получение субсидии состоится до конца ноября. На участие в конкурсе поступила единственная заявка – от «Силовых машин», говорил в конце октября «РИА Новости» заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

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«Зульцер турбо сервис рус» может восстанавливать лопатки для наиболее популярных газовых турбин в России, говорит старший директор АКРА Максим Худалов. По его оценке, на строительство литейного производства лопаток нужно до 70 млн евро. Вторым возможным партнером может быть «Турбодеталь» «Газэнергосервиса», считает Худалов: «Завод имеет собственные мощности по производству лопаток. В теории двигателестроители могут также подключиться к проекту».

В России 20 ГВт мощностей работают на импортных газовых турбинах, отметил Худалов. Российский рынок лопаток он оценил в 5–6 млрд руб., экспертный потенциал – еще в 5–6 млрд руб. «В теории это должно окупить затраты на оборудование в течении 3–4 лет. С точки зрения устойчивого развития отрасли наличие собственных мощностей по выпуску лопаток для газотурбинных установок является крайне важной стратегической задачей на фоне санкционного давления на российских производителей продукции тяжелого машиностроения», – говорит Худалов.

«Ротек» производит компоненты для газовых турбин, и производство лопаток – на повестке дня компании, говорит Михаил Лифшиц: «Мы сегодня видим изменение конфигурации рынка – Россия собирается стать производителем машин. И рассматриваем партнерство с существующими и возникающими игроками как на рынке сервиса, так и с производителями турбин».

«Ведомости» ожидают комментарий от компании «Турободеталь».

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