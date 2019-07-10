Новости
Бизнес
Новости

Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.

По его словам, производство турбин будет локализовано на базе совместного предприятия Siemens и «Силовых машин» – СТГТ. Сборка турбин будет осуществляться в России, при этом их компоненты будут производиться на предприятиях поставщиков.

В России пока нет собственных технологий производства газовых турбин большой мощности, которые были бы доведены до этапа коммерческого производства. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отмечал, что спрос на такие турбины будет расти, поэтому получение таких технологий и локализация производства являются важными для страны задачами. В Крыму 18 марта были введены в эксплуатацию две новые теплоэлектростанции общей мощностью 990 МВт – Таврическая в Симферополе и Балаклавская в Севастополе.

Строительством обеих станций занималась «дочка» «Ростеха» – «Технопромэкспорт». На станциях используются четыре газовые турбины Siemens. Они были изготовлены по заказу «Технопромэкспорта» и предназначались для ТЭС в Тамани. Однако после передачи заказчику турбины были изменены и установлены на электростанции в Крыму. Siemens выступил против поставок своего оборудования на полуостров из-за санкций ЕС. Компания пыталась признать недействительными договоры на поставку турбин и требовала вернуть оборудование. Однако суды эти жалобы не удовлетворили.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

СКР возбудил дело о мошенничестве при ремонте тоннеля в московском метро

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следственный комитет по заявлению ГУП «Московский метрополитен» возбудил уголовное дело о мошенничестве при ремонте тоннеля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено против неустановленных сотрудников подрядчика – АО «Триада-холдинг», а также сотрудников самого метрополитена. Первым вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), вторым – халатность (ст. 293 УК).

По версии следствия, в 2013–2014 гг. сотрудники «Триада-холдинга» похитили деньги, выделенные на работы по устранению течи в одном из перегонов. Проверяются и действия сотрудников метрополитена, допустивших халатность, отмечает СКР.

О деле ранее 10 июля сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник. По его данным, АО «Триада-холдинг» должно было устранить течь на перегоне между станциями «Рязанский проспект» и «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии. За это компания получила 847 млн руб., но часть работ не выполнила, утверждает собеседник агентства.

В пресс-службе метрополитена агентству подтвердили информацию о деле.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Технологии
Новости

РБК: Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Китайская компания Huawei в последние несколько месяцев обращалась к российским разработчикам с предложением о сотрудничестве, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников на рынке. Huawei не комментирует данную информацию. Одной из российских компаний, заинтересовавших Huawei, был разработчик отечественных процессоров «Эльбрус», создатель линейки операционных систем «Альт» и оборудования в сфере информационной безопасности – МЦСТ.

По информации источников издания, Huawei и МЦСТ уже несколько месяцев ведут переговоры о создании совместного предприятия. По словам источников РБК, китайская корпорация заинтересована в использовании процессора «Эльбрус» в своем оборудовании. На данный момент переговоры находятся на ранней стадии, добавили источники. По словам одного из них, так как разработка процессоров «Эльбрус» финансировалась Минпромторгом, то решение о сотрудничестве, скорее всего, будет приниматься совместно с министерством.

Помимо МЦСТ деловое предложение от Huawei также получила компания «Норси-транс» Сергея Овчинникова. «Норси-транс» занимается производством систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и другого оборудования для обеспечения информационной безопасности. С середины прошлого года компания выпускает отечественные серверы на базе процессоров «Эльбрус» под брендом «Яхонт». «Приезжала делегация Huawei из Гонконга, предлагали $100 млн за «Норси-транс» полностью. На мой взгляд, они просто хотят, чтобы мы не делали русские серверы, а использовали серверы Huawei. Нам это неинтересно», – заявил РБК Овчинников.

По данным РБК, китайская компания также ведет переговоры о сотрудничестве и с российской компанией «Базальт СПО». «Huawei хочет лицензировать операционные системы «Альт» для использования их на своих компьютерах и серверах. Переговоры идут пару месяцев», – рассказал один из источников РБК.

В мае США обвинили Huawei в шпионаже в пользу Пекина и краже интеллектуальной собственности у американских компаний. Американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении в США режима ЧС для обеспечения безопасности инфраструктуры, фактически закрыв для Huawei американский рынок.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в отборе на «Евровидение»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Украина изменила правила отборочного тура на детское «Евровидение», запретив участвовать в нем вокалистам, выступавшим в России после 2014 г. Об этом сообщается на официальной украинской странице конкурса в Instagram.

Если участник уже участвует в отборе, но в процессе выяснится, что он выступал в России, то его участие будет прекращено. Кроме того, по этому же основанию результаты отборочного тура могут быть отменены, следует из текста поправок.

Положение об отборе участников, в котором предусмотрены и новые правила, опубликовано на украинском сайте, посвященном детскому «Евровидению». Документ подготовила Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ).

Телеканал NewsOne уточняет, что изменение правил связано с ситуацией с певицей Maruv (Анной Корсун). Она была отобрана в результате зрительского голосования для участия в «Евровидении», но отказалась представлять Украину из-за претензий НОТУ к тому, что она дает концерты в России.

Детское «Евровидение» проходит ежегодно. В этом году оно состоится 24 ноября в Польше. Отборочный тур на Украине стартовал 8 июля и продлится до 8 августа.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

«Дикси» открыла в Москве магазин в новом формате

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сеть супермаркетов «Дикси» запустила магазин в новом формате на Новорогожской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба компании «Коммерсанту».

Дальнейшие планы пресс-служба не раскрыла, но отметила, что все новые магазины будут открываться под обновленной вывеской и с элементами новой концепции. В супермаркете на Новорогожской планируется тестирование идей, самые успешные в том или ином виде будут внедряться во все магазины сети, добавила она.

В обновленных магазинах будет корнер с продукцией, которая продается по промоакциям, а также пекарня и отдельные зоны для овощей, фруктов и молочных продуктов, рассказала пресс-служба «Дикси».

«Дикси», по данным на ее сайте, насчитывает 2333 магазина в почти 700 населенных пунктах. Бенефициары группы «Дикси» – Игорь Кесаев и Сергей Кациев. Первый занимает 35 место в списке богатейших российских бизнесменов Forbes с состоянием в $3,2 млрд, второй – 73 место с $1,3 млрд.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Белый дом заявил о планах продлить Chevron лицензию на работу в Венесуэле

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Белый дом может продлить для Chevron, одной из самых крупных энергетических корпораций мира, лицензию на работу в Венесуэле, пишет Bloomberg со ссылкой на экономического советника президента США Дональда Трампа Ларри Кудлоу. «Это обсуждается. У Chevron огромный опыт работы в Венесуэле», – цитирует его агентство.

Корпорация Chevron – единственная американская компания, которая, несмотря на санкции, введенные США против Венесуэлы, продолжает работать в стране. Формально у нее есть совместное предприятие с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы – PDVSA. Лицензия Chevron на ведение работ в южноамериканском государстве заканчивается 27 июля.

В 2018 г. Chevron получала около 42 000 баррелей нефти в день от своего венесуэльского предприятия, что составило примерно 1% от объема добычи корпорации во всем мире, напоминает Bloomberg. Однако в Венесуэле находятся большие запасы нефти и после ухода Мадуро они станут лакомым куском для многих нефтегазовых компаний, объясняет агентство возможную причину продления лицензии.

США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружения в 2017 г. В 2018 г. и в начале 2019 г. санкционный режим против Венесуэлы был усилен. Тогда же стало известно о санкциях против PDVSA и ее американской «дочки» Citgo Petroleum. Активы и интересы компании на $7 млрд в США были заблокированы, сделки с ними запрещены. После введения санкций экспорт PDVSA упал на 40%. Условием их отмены в Вашингтоне назвали уход Мадуро и объявление новых выборов. В мае министерство торговли США внесло Венесуэлу в список стран, представляющих определенную угрозу национальной безопасности. Далее под запрет попали экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти. Эти вещества необходимы для продажи тяжелой венесуэльской нефти на мировом рынке.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Суд арестовал более 120 млн евро на счетах Абызова

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Басманный суд Москвы наложил арест на 121,7 млн евро (8,7 млрд руб.), которые находятся на банковских счетах бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на представителя суда Юнону Цареву. Она не уточнила, в каких кредитных организациях Абызов хранил свои средства. По словам Царевой, это решение суд вынес еще 4 июля, оно не обжаловано.

Официальных комментариев защита Абызова пока не давала.

Это не первый арест, который накладывает суд на имущество Абызова. В апреле Басманный суд Москвы арестовал другие активы Абызова: 437 млн руб., два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, три квартиры, четыре комнаты и машиноместо в Москве. В июне суд наложил арест на 1667 обыкновенных акций общей стоимостью почти 170 000 руб. компании «Промышленные технологии», которая принадлежала Абызову.

В конце марта Абызову предъявили обвинение в создании преступного сообщества, использовании служебного положения и мошенничестве. По версии следствия, в 2011–2014 гг. бывший министр создал и возглавил преступное сообщество, путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС) он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж. Абызов сейчас находится в СИЗО. Свою вину он не признал.

В 2012–2018 гг. Абызов был министром по координации деятельности открытого правительства. Он занимался повышением открытости ведомств и реформой контрольно-надзорной деятельности. До этого Абызов занимал руководящие посты в нескольких компаниях топливно-энергетического комплекса.

Как выглядит бывший министр Абызов после двух месяцев в СИЗО

Недвижимость
Новости

Киностудия имени Горького продаст свою землю в Москве и Петербурге

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Киностудия имени Горького выставит на торги непрофильные активы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя организации. Речь идет о трех имущественных комплексах в Москве: территории бывшей Центральной студии научно-популярных и учебных фильмов (39 500 кв. м) и двух бывших автобазах Минкультуры (8600 кв. м и 13 200 кв. м), а также о территории бывшей киностудии «Леннаучфильм» в Санкт-Петербурге (19 500 кв. м), пионерском лагере «Буревестник» в Серпуховском районе Подмосковья (65 000 кв. м).

От продажи непрофильных активов киностудия планирует выручить около 4 млрд руб. с учетом дисконта. Эти деньги будут потрачены на реконструкцию и создание на базе студии «многопрофильного кинематографического центра».

Киностудия также хочет продать 32% ОАО «Телебазис». Эта компания занимается сдачей в аренду около 5700 кв. м коммерческой недвижимости около станции метро «ВДНХ». Сейчас 68% «Телебазиса» принадлежит «Газпром-медиа». При этом арендаторами помещений выступают структуры самого медиахолдинга.

Торги по продаже «Телебазиса» пройдут 15 июля, по другим активам – до конца этого года. Организацией торгов займется «Российский аукционный дом». Ранее непрофильные активы не удавалось продать из-за стагнации на рынке коммерческой недвижимости, пояснил представитель киностудии. По его словам, также изучаются альтернативные варианты, например заключение инвестиционных договоров с крупными девелоперами.

Выбор редактора
Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россию удовлетворила реакция официального Тбилиси на инцидент с грузинским журналистом телеканала «Рустави-2», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в МИДе. В связи с этим российские власти не исключают возможность отмены запрета на прямые авиаперелеты между Грузией и Россией, заявил источник газеты. Если грузинская сторона нормализует ситуацию и предпримет шаги к снижению русофобии, Москва готова вернуться к обсуждению отмены визового режима для грузин, добавил собеседник «Коммерсанта».

Президент Владимир Путин ранее запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию из соображений безопасности. Грузинские авиакомпании также не могут осуществлять рейсы в Россию с этого дня. Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд руб. Правительство пообещало российским авиакомпаниям компенсации, их механизм сейчас прорабатывается, отмечал вице-премьер Максим Акимов. Грузинская сторона оценивала ущерб от прекращения авиасообщения в 2,1 млрд лари (около $750 млн). Такую сумму назвал основатель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

Популярный в Грузии телеведущий Георгий Габуния в эфире телеканала «Рустави-2» в воскресенье, 7 июля, нецензурно обругал российского президента. В ответ на это российские депутаты попросили правительство запретить поставки в Россию вина и воды из Грузии, а также ограничить денежные переводы в эту страну, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

О том, что у Москвы были планы отменить визы для грузин, в июне упомянул Володин, когда комментировал скандал из-за проведения в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи православия.

Бизнес
Новости

Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых акцизах на вино

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, которые поднимают акцизы на вино. Они опубликованы в электронной базе данных нижней палаты парламента. Как говорится в пояснительной записке, законопроект предлагает унифицировать ставки акцизов на тихие и игристые вина, производимые на территории России и ввозимые из-за рубежа.

Также законопроект относит к подакцизной продукции виноматериалы (за исключением тех, что предназначены для производства дистиллятов) и виноград, который используется для производства тихого и игристого вина и спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла. Для производителей, которые делают вино из российского винограда, поправки предусматривают налоговые льготы.

С 2020 г. ставки акцизов на вино поднимутся: на тихие вина – с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л, узнали накануне «Ведомости». Размер ставок определен «исходя из необходимости приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции», объяснял представитель Минфина.

Унификация акцизов не будет препятствовать развитию российского виноделия, считают в Минфине. К подакцизной продукции будет отнесен виноград, используемый для производства вина, виноматериалов или спиртных напитков полного цикла, а производители этой продукции смогут получить налоговый вычет по акцизу за использованный виноград с повышающим коэффициентом, рассказывал представитель министерства. Это позволит поддержать российских виноделов, добавил он.

Политика
Новости

Ритейлер «Красное и белое» заявил об отсутствии претензий к сети после обысков

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Проверка торговой сети алкогольной продукции «Красное и белое» завершена, претензий к сети со стороны проверяющих нет, сообщила ТАСС пресс-служба ритейлера. «Проверка закончилась, все было в рамках рабочего времени, претензий к нам нет у проверяющих», – уточнила компания.

Об обысках в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске «Ведомостям» ранее сообщил представитель ритейлера. Обыски проводили сотрудники правоохранительных органов и Федеральной налоговой службы (ФНС). В пресс-службе сети уточняли, что цель проверки – подтвердить деловые связи между ритейлером и его контрагентом. Имени контрагента представитель «Красного и белого» не раскрыл.

В декабре прошлого года сотрудники ФНС, Росалкогольрегулирования, Федеральной службы безопасности и ОМОНа уже проводили обыски на складах и в головном офисе ритейлера. Тогда их причиной стали подозрения в адрес компании в продаже контрафакта и неуплате налогов. Поводом для претензий к компании со стороны ФНС была разрозненность структуры, писал также РБК.

Сеть «Красное и белое» является одним из крупнейших российских ритейлеров. Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», в конце июня несколько основных операционных компаний сети сменили владельца. Ранее их напрямую контролировал основатель ритейлера Сергей Студенников (российский Forbes оценивает его состояние в $850 млн). Теперь компании принадлежат бизнесмену через созданную в марте кипрскую Amelior Investments Limited. Он по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром. В частности, под контроль кипрской Amelior Investments Limited перешли ООО «Прометей», генерировавшее, по оценке «Infoline-аналитики», около 60% выручки ритейлера в 2018 г., а также ООО «Абсолют» и ООО «Оазис».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

En+ заявила о планах провести листинг на Московской бирже

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

En+ заявила о своей перерегистрации с о. Джерси (Великобритания) в Россию, следует из сообщения En+. Уведомление о том, что она с 9 июля включена в Единый государственный реестр юридических лиц России в качестве международной компании (публичного акционерного общества), En+ получила от Корпорации развития Калининградской области. После завершения перерегистрации En+ планирует провести листинг обыкновенных акций на Московской бирже и делистинг глобальных депозитарных расписок (GDR) с нее.

Вопрос о переездe En+ в Россию впервые был поднят еще в 2018 г. после вступления в силу пакета законов об амнистии капиталов. Перерегистрацию компании в России одобрил совет директоров En+ в конце прошлого года.

Согласно законодательству контролируемые россиянами иностранные компании могут перерегистрироваться в специальных административных районах (САР) на о. Октябрьском в Калининграде и о. Русском во Владивостоке. При смене юрисдикции компания обязуется инвестировать в Россию минимум 50 млн руб. в течение полугода. Взамен она может скрыть информацию о своих бенефициарах, не платить налог с прибыли от продажи активов, а также налог с дивидендов от дочерних компаний.

Переехать в Калининградскую область планирует и подконтрольная En+ UC Rusal. В мае Минэкономразвития сообщило, что в Калининградской области были зарегистрированы семь новых международных компаний, связанных с «Базэлом» (структура, управляющая активами бизнесмена Олега Дерипаски).

В апреле 2018 г. минфин США ввел санкции против 15 компаний и 24 высокопоставленных чиновников и бизнесменов из России. В этот список попали и сам Дерипаска, и восемь его компаний бизнесмена, в том числе En+, UC Rusal, «Евросибэнерго» и группа ГАЗ. В декабре 2018 г. управление минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) опубликовало условия для снятия санкций с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» – Дерипаска должен был отказаться от контроля над этими компаниями. В марте 2019 г. бизнесмен подал в суд в Вашингтоне иск к минфину, потребовав отменить санкции против него.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow