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Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России

Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.

По его словам, производство турбин будет локализовано на базе совместного предприятия Siemens и «Силовых машин» – СТГТ. Сборка турбин будет осуществляться в России, при этом их компоненты будут производиться на предприятиях поставщиков.

В России пока нет собственных технологий производства газовых турбин большой мощности, которые были бы доведены до этапа коммерческого производства. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отмечал, что спрос на такие турбины будет расти, поэтому получение таких технологий и локализация производства являются важными для страны задачами. В Крыму 18 марта были введены в эксплуатацию две новые теплоэлектростанции общей мощностью 990 МВт – Таврическая в Симферополе и Балаклавская в Севастополе.

Строительством обеих станций занималась «дочка» «Ростеха» – «Технопромэкспорт». На станциях используются четыре газовые турбины Siemens. Они были изготовлены по заказу «Технопромэкспорта» и предназначались для ТЭС в Тамани. Однако после передачи заказчику турбины были изменены и установлены на электростанции в Крыму. Siemens выступил против поставок своего оборудования на полуостров из-за санкций ЕС. Компания пыталась признать недействительными договоры на поставку турбин и требовала вернуть оборудование. Однако суды эти жалобы не удовлетворили.