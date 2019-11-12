Запуск обязательной маркировки лекарств могут отложить до середины 2020 года

Внедрение системы не должно стать барьером на пути лекарства к пациенту, говорит исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Шипков. По его словам, есть вероятность того, что не все аптеки и медучреждения в сельской местности и отдаленных частях России будут к 2020 г. обеспечены нужным оборудованием – а значит, не смогут работать после введения обязательной маркировки. Сейчас еще есть проблемы в работе информационных систем для маркировки и единого электронного справочника – каталога лекарств, перечисляет Шипков.