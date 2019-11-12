Запуск обязательной маркировки лекарств могут отложить до середины 2020 года
Запуск обязательной маркировки лекарств в России могут отложить до 1 июля 2020 г. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, первый замглавы комитета по информполитике Сергей Боярский, председатель комитета по экономической политике Сергей Жигарев (ЛДПР) и др., сказано на сайте Госдумы.
Обязательная маркировка лекарств в России должна была начаться с 1 января 2020 г. Это уже был продленный срок – к этому времени фармпроизводители, дистрибуторы, аптеки и медучреждения должны внести информацию о лекарствах в систему мониторинга, говорится в пояснительной записке.
Авторы законопроекта отмечают, что дистрибуторы, аптеки и медучреждения пока не готовы: еще не было полномасштабного тестирования системы «с учетом новых требований и участием всех субъектов товаропроводящей цепи». Есть угроза срыва поставок лекарств, сказано в пояснительной записке.
Из 860 производственных линий у 48%, по данным авторов законопроекта, нет нужного для маркировки оборудования. Сейчас в системе зарегистрировано около 15% фармпроизводителей и примерно 8% препаратов из находящихся в обращении в России. Это «вызывает серьезную обеспокоенность и свидетельствует о высоких рисках для полноценного промышленного внедрения одновременно всех этапов функционирования системы мониторинга для всех обращающихся на рынке лекарственных препаратов с 1 января 2020 года», отмечают авторы проекта.
Система обязательной маркировки, как предполагается, будет отслеживать 6,5 млрд упаковок, более 1000 фармпроизводителей, 2500 дистрибуторов и 350 000 медучреждений и аптек. Пилотный проект запущен 1 февраля 2017 г.
Внедрение системы не должно стать барьером на пути лекарства к пациенту, говорит исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Шипков. По его словам, есть вероятность того, что не все аптеки и медучреждения в сельской местности и отдаленных частях России будут к 2020 г. обеспечены нужным оборудованием – а значит, не смогут работать после введения обязательной маркировки. Сейчас еще есть проблемы в работе информационных систем для маркировки и единого электронного справочника – каталога лекарств, перечисляет Шипков.
Система маркировки уже работает с 1 октября в промышленном режиме для препаратов из списка высокозатратных нозологий, сбоев не было, отметил гендиректор «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов. По его словам, система готова и к полноценному запуску маркировки всех лекарств с начала 2020 г.
Опрошенные «Ведомостями» крупные фармпроизводители и аптечные сети заявили, что готовы к введению обязательной маркировки лекарств и с 1 января 2020 г. Группа «Р-фарм» уже начала маркировать часть продукции, рассказал ее директор по экономике здравоохранения Александр Быков. «Протек» в августе 2019 г. протестировал систему взаимодействия между производственным и дистрибуторскими сегментами. «Акрихин» и аптечные сети «36,6», «Эркафарм», «Ригла» и «Вита плюс» также подтвердили свою готовность.