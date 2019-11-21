Бизнес

Росприроднадзор потребовал отозвать лицензию у артели «Сибзолота»

Служба завершила проверку золотодобытчика после прорыва дамбы в Красноярском крае
Ангелина Кречетова Полина Трифонова
Ангелина Кречетова Полина Трифонова
В ночь на 19 октября в Курагинском районе Красноярского края произошел прорыв дамбы на реке Сейба /Пресс-служба губернатора Красноярского края / ТАСС

Специалисты Росприроднадзора завершили проверку компании «Сисим», чья артель ведет добычу золота в Красноярском крае, и рекомендовали отозвать лицензию на добычу, сообщает пресс-служба ведомства. Проверка проводилась после прорыва дамбы на участке компании у реки Сисим, в результате которого погибли 17 человек.

Ведомство пояснило, что добыча золота велась с нарушениями, которые могли стать причиной разрушения дамбы. «Материалы проверки направлены в Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) для принятия решения о досрочном прекращении права пользования недрами», – говорится в сообщении. Росприроднадзор продолжает оценивать уровень загрязнения реки после аварии.

Авария на золотодобывающем участке «Сисим», расположенном у поселка Щетинкино (260 км от Красноярска), произошла 19 октября: там разрушился каскад из дамб технологических водоемов. Образовавшаяся волна затопила временные строения, где жили работники артели. В результате погибли 17 человек, трое до сих пор считаются пропавшими без вести. По информации краевого минздрава, 28 человек обратились за помощью врачей.

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Сразу после аварии Следственный комитет завел уголовное дело по факту гибели людей из-за нарушения правил безопасности при ведении работ. Его фигурантами стали гендиректор «Сисима» Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и мастер горного участка Евгений Александров. Все трое арестованы. Еганов вину свою признал и пожелал заключить досудебное соглашение со следствием. Другие фигуранты вину не признают.

В середине ноября следователи также возбудили второе дело – из-за загрязнения реки Сисим. В ведомстве уточняли, что загрязненные воды поступили в реку из-за разрушения насыпи технологического отстойника. Вред реке оценивается более чем в 2 млн руб. Пробы воды в Сисиме, отобранные 20 октября, показали превышение предельно допустимых концентраций меди в 206 раз, свинца – в пять раз; это соответствует экстремально высокому уровню загрязнения, сообщал Росгидромет. В воде нашли также превышение концентрации цинка в 19 раз, что соответствует высокому уровню загрязнения.

По данным «СПАРК-Интерфакса», «Сисим» является частью золотодобывающего холдинга «Сибзолото». Этот холдинг входит в топ-20 золотодобывающих компаний России, его бенефициар – бизнесмен Алексей Гурьянов. У «Сибзолота» помимо «Сисима» еще три компании: «Артель старателей Ангара – Север», «Артель старателей Июсская» и «Артель старателей Хакасия». «Ведомости» направили запрос в «Сибзолото».

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