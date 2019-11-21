Росприроднадзор потребовал отозвать лицензию у артели «Сибзолота»

В середине ноября следователи также возбудили второе дело – из-за загрязнения реки Сисим. В ведомстве уточняли, что загрязненные воды поступили в реку из-за разрушения насыпи технологического отстойника. Вред реке оценивается более чем в 2 млн руб. Пробы воды в Сисиме, отобранные 20 октября, показали превышение предельно допустимых концентраций меди в 206 раз, свинца – в пять раз; это соответствует экстремально высокому уровню загрязнения, сообщал Росгидромет. В воде нашли также превышение концентрации цинка в 19 раз, что соответствует высокому уровню загрязнения.