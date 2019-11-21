Росприроднадзор потребовал отозвать лицензию у артели «Сибзолота»
Специалисты Росприроднадзора завершили проверку компании «Сисим», чья артель ведет добычу золота в Красноярском крае, и рекомендовали отозвать лицензию на добычу, сообщает пресс-служба ведомства. Проверка проводилась после прорыва дамбы на участке компании у реки Сисим, в результате которого погибли 17 человек.
Ведомство пояснило, что добыча золота велась с нарушениями, которые могли стать причиной разрушения дамбы. «Материалы проверки направлены в Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) для принятия решения о досрочном прекращении права пользования недрами», – говорится в сообщении. Росприроднадзор продолжает оценивать уровень загрязнения реки после аварии.
Авария на золотодобывающем участке «Сисим», расположенном у поселка Щетинкино (260 км от Красноярска), произошла 19 октября: там разрушился каскад из дамб технологических водоемов. Образовавшаяся волна затопила временные строения, где жили работники артели. В результате погибли 17 человек, трое до сих пор считаются пропавшими без вести. По информации краевого минздрава, 28 человек обратились за помощью врачей.
Сразу после аварии Следственный комитет завел уголовное дело по факту гибели людей из-за нарушения правил безопасности при ведении работ. Его фигурантами стали гендиректор «Сисима» Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и мастер горного участка Евгений Александров. Все трое арестованы. Еганов вину свою признал и пожелал заключить досудебное соглашение со следствием. Другие фигуранты вину не признают.
В середине ноября следователи также возбудили второе дело – из-за загрязнения реки Сисим. В ведомстве уточняли, что загрязненные воды поступили в реку из-за разрушения насыпи технологического отстойника. Вред реке оценивается более чем в 2 млн руб. Пробы воды в Сисиме, отобранные 20 октября, показали превышение предельно допустимых концентраций меди в 206 раз, свинца – в пять раз; это соответствует экстремально высокому уровню загрязнения, сообщал Росгидромет. В воде нашли также превышение концентрации цинка в 19 раз, что соответствует высокому уровню загрязнения.
По данным «СПАРК-Интерфакса», «Сисим» является частью золотодобывающего холдинга «Сибзолото». Этот холдинг входит в топ-20 золотодобывающих компаний России, его бенефициар – бизнесмен Алексей Гурьянов. У «Сибзолота» помимо «Сисима» еще три компании: «Артель старателей Ангара – Север», «Артель старателей Июсская» и «Артель старателей Хакасия». «Ведомости» направили запрос в «Сибзолото».